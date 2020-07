Cette microSD SanDisk 128 Go à moitié prix est idéale pour filmer en 4K

La carte microSD SanDisk Extreme Pro, idéale pour filmer en 4K, est actuellement en promotion sur Amazon. La version 128 Go renoue une nouvelle fois avec son prix le plus bas, soit près de 28 euros.

Vous avez besoin de filmer du contenu en 4K avec vos différents appareils ? Ou peut-être voulez-vous un moyen de stockage le plus durable possible pour vos appareils ? La microSD Sandisk Extreme Pro 128 Go est justement en promotion. Si elle peut être habituellement plus onéreuse que d’autres cartes, la gamme Extreme Pro profite des meilleurs débits et garantit une excellente durabilité dans le temps.

En bref

Des débits allant jusqu’à 170 Mb/s

Compatible UHS3 et V30 pour filmer en 4K

Certification A2 pour lancer des applications sans crainte

Habituellement à 57 euros, la carte microSD SanDisk Extreme Pro 128 Go est disponible à près de 28 euros sur Amazon. C’est tout simplement le prix le plus pour cette microSD chez le marchand américain. Vous aurez par ailleurs un adaptateur SD fourni et une garantie de 10 ans sur la microSD.

Pour en savoir plus 👇

Cette gamme de cartes microSD porte bien son nom. Les SanDisk Extreme Pro peuvent en effet résister aux conditions les plus dures. Elles encaissent les températures allant de -25 à 85 degrés, les chocs, les rayons X… Bref, elles sont tout-terrain.

Avec cette microSD Extreme Pro, vous bénéficiez des meilleures performances possible pour une microSD. Elle propose d’excellents débits en lecture pouvant aller jusqu’à 170 Mb/s et atteint 90 Mb/s en écriture, ce qui est mieux que les SanDisk Extreme classiques.

Par ailleurs, là où les SanDisk Ultra – bien moins onéreuses – sont certifiées A1, les Extreme Pro profitent de la certification A2. Concrètement, cela garantit des débits minimums allant de 10 à 30 Mb/s en lecture et en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, permettant d’assurer le bon lancement des applications.

De même, la gamme Extreme Pro est compatible avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Autrement dit, il est bien plus confortable d’utiliser ce genre de carte pour l’enregistrement en 4K, que ce soit avec votre appareil photo, votre GoPro ou votre smartphone compatible.

Vous l’aurez compris, cette microSD répond à des besoins spécifiques. Cependant, si vous stockez des applications sur une carte SD / microSD ou avez l’habitude de filmer en 4K, il est plus judicieux de choisir une SanDisk Extreme Pro dès maintenant.

