À 419 euros, l’iPhone SE 2020 est encore plus intéressant que d’habitude

L'iPhone SE d'Apple est le smartphone à la pomme au meilleur rapport qualité/prix. Alors rajoutez-lui une promotion et il devient encore plus intéressant. Sur Rakuten, son prix passe de 489 à 419 euros.

Annoncé en avril dernier, l’iPhone SE 2020 est la deuxième itération du smartphone au rapport qualité-prix presque imbattable d’Apple. Il profite du design de l’iPhone 8 avec des spécificités qui se rapprochent de l’iPhone 11. Lancé au prix de 489 euros, il est proposé sur Rakuten à seulement 419 euros.

En bref

Un format compact

Le même processeur que l’iPhone 11

Un iPhone « pas cher »

L’iPhone SE 2020 d’Apple est disponible à 419 euros sur Rakuten au lieu de 489 euros dans son coloris Noir avec 64 Go de stockage interne. De plus, vous recevrez 21 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone SE ressemble à s’y méprendre à l’iPhone 8. On retrouve un bouton TouchID en dessous de l’écran et ses fameuses bordures assez imposantes par rapport aux smartphones modernes. Mais voilà, Apple sait y faire avec ses designs et le smartphone tout de même très beau et profite d’une excellente qualité de fabrication.

Avec ce design tiré de l’iPhone 8, on retrouve un dos en verre permettant à cet iPhone d’être compatible avec la charge sans-fil, un point que beaucoup de ces concurrents dans cette gamme de prix n’ont pas, tout comme l’étanchéité, elle aussi présente sur ce SE 2020. Son autonomie est d’ailleurs son gros point faible avec seulement une journée dans le cadre d’une utilisation classique. On peut aussi déplorer l’absence d’un chargeur rapide dans la boîte sachant que le smartphone est compatible jusqu’à 18 W.

Là où il excelle, c’est au niveau des performances. Avec son processeur A13, l’iPhone SE est capable de gérer n’importe quelle tâche sans aucun problème. Il est l’un des smartphones les plus puissants du marché grâce à cela. On ajoute à ça 3 Go de mémoire vive ce qui est largement suffisant avec l’optimisation presque parfaite d’iOS.

iOS justement, cet iPhone est promit à un suivi sur le long terme. Quand on voit que le premier iPhone SE (sorti en 2016) va recevoir iOS 14 dans quelques semaines, on se dit que ce SE 2020 a encore quelques années de mises à jour devant lui. Il est également une très bonne porte d’entrée dans l’écosystème Apple où tous les produits à la pomme fonctionnent et communiquent en symbiose.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

