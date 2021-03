Et si vous ne payiez que 12,99 €/mois pour un forfait 100 Go et un iPhone offert ?

S'équiper pour téléphoner et naviguer sur Internet peut ne pas être à la portée de toutes les bourses. Alors quand des offres comme celles-ci tombent, il serait dommage de ne pas en profiter ! NRJ mobile propose en effet un forfait de 100 Go, accompagné d'un iPhone 8 reconditionné offert (!), le tout pour seulement 12,99 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

S’acheter un smartphone de marque est, le plus souvent, très onéreux. Couplez le tout avec un forfait mensuel, et la facture peut vite grimper. Et si vous n’aviez qu’à payer un forfait bon marché tous les mois, tout en profitant d’un iPhone gratuit ? Pour bénéficier de cette offre vraiment intéressante, il faudra se tourner vers NRJ mobile, qui lance le tout pour seulement 12,99 euros par mois.

L’offre NRJ Mobile en bref

100 Go de 4G

Appels, SMS, MMS illimités

Un iPhone 8 reconditionné offert

Engagement 24 mois

Le forfait mobile 100 Go de NRJ mobile, accompagné d’un iPhone 8 reconditionné offert (en excellent état), est disponible à 12,99 euros par mois. Un engagement de 24 mois est nécessaire pour en profiter. L’offre n’est disponible que jusqu’au 4 avril 2021.

Pour en savoir plus sur l’offre NRJ Mobile 👇

Ce forfait de NRJ mobile comporte une quantité considérable de données 4G : vous aurez donc droit à 100 Go de data. Une telle enveloppe vous permettra non seulement de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils : ce forfait aura de quoi vous épargner tous vos petits soucis de connexion ADSL à la maison. Sinon, même si le contexte sanitaire ne s’y prête pas vraiment pour le moment, sachez que vous aurez aussi droit à 10 Go de 4G si vous êtes amenés à voyager en Europe et dans les DOM.

Autrement, cette offre propose également les appels, SMS et SMS illimités depuis la France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM (vers un numéro français). Les appels ne devront pas dépasser les 3h, et vous pourrez joindre 129 destinataires en France, dont 99 en Europe et dans les DOM.

Pour rappel, NRJ mobile est un opérateur mobile virtuel, ou MVNO, ce qui signifie qu’un opérateur (Orange, SFR ou Bouygues Telecom) vous sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible à l’adresse de votre domicile. Aussi, vous devrez débourser 10 euros en plus pour recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Et si vous souhaitez conserver votre numéro, pensez à vous munir de votre code RIO pour le fournir au moment de l’inscription.

En plus de ce forfait très avantageux, figurez-vous que vous aurez droit à un iPhone 8 offert. Même s’il est reconditionné, il restera vraiment fonctionnel, et vous effectuerez en plus un petit geste pour la planète en évitant de racheter un smartphone neuf. Et quand c’est gratuit, c’est toujours mieux.

Concernant sa fiche technique, on retrouve un écran Retina qui dispose d’une diagonale de 4,7 pouces, pratique pour ne pas s’encombrer les mains, un stockage de 64 Go, une puce A11 Bionic puissante qui vous permettra de faire tourner quelques jeux, ou encore un capteur photo dorsal de 12 mégapixels. Au niveau de son design, on retrouvera la patte des anciens iPhone pré-iPhone X, avec les bordures en haut et en bas de l’écran, et le célèbre bouton central avec Touch ID. Un smartphone un brin vintage, qui pourra séduire les nostalgiques.

