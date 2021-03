La version la plus boostée du OnePlus 8 Pro avec 250 euros de réduction

OnePlus à beau mettre le paquet sur la prochaine génération de son flagship, il ne faut pas pour autant oublier la précédente itération avec le OnePlus 8 Pro, qui passe aujourd'hui de 999 à 749 euros sur Amazon.

Si les différents modèles du prochain OnePlus 9 sont dans toutes les têtes, il ne faut pas mettre au placard l’ancienne gloire de la firme chinoise, à savoir le bien nommé OnePlus 8. On parle ici de la version Pro dans sa version la plus « premium », qui est disponible actuellement avec 25% de réduction.

Le OnePlus 8 Pro en bref

Un écran « Fluid « AMOLED de 6,78 pouces de 120 Hz

Une partie photo compète avec 4 capteurs photo

Un SOC Snapdragon 865 toujours au top

Au lieu de 999 euros, le modèle 12+256 Go du OnePlus 8 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Amazon. C’est seulement 50 euros de plus que la version 8/128 sur le même site.

Pour en savoir plus sur le OnePlus 8 Pro 👇

La différence de design entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro est presque infime, mais ce dernier, en plus de proposer une fiche technique plus évoluée, est également doté d’un plus grand écran qui passe de 6,5 à 6,78 pouces. Ses bords fins et son design borderless lui confère une esthétique élégante en plus d’avoir l’un des écrans AMOLED les plus évolués du marché avec un taux de rafraichissement de 120hz en plus d’une définition Quad HD pour une expérience ultra fluide.

Épaulé d’un Snapdragon 865 et de 8 à 12Go de RAM suivant les modèles, le OnePlus 8 Pro est prêt à tous les usages même les plus exigeants en 2021. Du jeu sans compromis , même en multitâche, en passant par les applications de création, de montage ou de retouche photo, il sait se faire polyvalent et est armé pour les années à venir.

De plus l’expérience OxygenOS fait partie des meilleures surcouches Android du marché avec une interface à la fois sobre et fonctionnelle. Le tout tournant sur la dernière version d’Android en date, à savoir Android 11 qu’il est possible d’installer après mise à jour.

En plus de tout ça la partie photo a été revue et corrigée en profondeur par rapport à la génération précédente avec ses 4 capteurs de de 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels, ce qui lui confère une expérience photographique et vidéo parmi les plus solides du marché. Il faut également compter sur l’intégration (enfin) d’une charge sans fil et rapide jusqu’à 30 W et d’une batterie de 4510 MAh qui lui confère une autonomie satisfaisante en usage normal.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le OnePlus 8 Pro, n’hésitez pas à aller consulter notre test complet.

L’offre n’est plus disponible ?

Si cette offre n’est plus d’actualité, vous pouvez jeter un œil aux autres offres disponibles sur les divers sites marchands via le tableau ci-dessous.

Pour comparer le OnePlus 8 Pro

Afin de découvrir la concurrence actuelle du OnePlus 8 Pro, nous vous invitons dès maintenant à découvrir notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2021.