Avec cette promo Cdiscount, le Samsung Galaxy A41 passe enfin sous les 200 €

Le Samsung Galaxy A41 est un smartphone qui peut aujourd'hui se vanter d'intégrer un bel écran Super AMOLED pour seulement 199 euros. C'est en tout cas le prix auquel on le trouve sur Cdiscount en ce moment grâce à une remise immédiate de 100 euros.

Si Xiaomi vient tout juste de proposer la technologie AMOLED pour les écrans de ses smartphones abordables avec son récent Redmi Note 10, c’est loin d’être nouveau pour Samsung qui le faisait déjà l’année dernière avec quelques-unes de ses références entrée de gamme. Le Galaxy A41 en fait évidemment partie et il passe aujourd’hui pour la première fois sous les 200 euros.

Le Samsung Galaxy A41 en bref

Petite batterie, mais grande autonomie

Un bel écran Super AMOLED de 6,1 pouces

Une puissance équivalente au Snapdragon 712

Au lieu de 299 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A41 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur Cdiscount.

Amazon s’est aligné et propose le smartphone de Samsung au même prix que chez Cdiscount.

Le Samsung Galaxy A41 se distingue tout d’abord par un format bien plus compact que ses aînés. Son écran Super AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels ne fait que 6,1 pouces de diagonale pour faciliter l’utilisation à une main. Le design est ensuite légèrement différent des autres, notamment avec la présence d’une encoche à la place d’une bulle.

On ne peut pas malheureusement dire que ce A41 est un smartphone véritablement puissant. Son SoC milieu de gamme MediaTek Helio P65 (ou MT6768 pour les intimes) propose des performances plus ou moins équivalentes à celles d’un Snapdragon 712. L’expérience utilisateur est donc fluide, mais n’espérez pas faire tourner des jeux 3D avec les plus belles conditions graphiques.

Du côté de la photo, Samsung mise sur un module qui fait la triplette, composé d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle 8 mégapixels ainsi qu’à un objectif dédié au mode portrait, de 5 mégapixels. Ce trio assure une bonne polyvalence, avec une belle qualité des clichés en plein jour, quel que soit l’objectif utilisé. Le constat n’est en évidemment pas le même en basse lumière, mais on regrette tout de même la présence d’un mode nuit pour corriger un minimum ce problème.

Le Galaxy A41 va surtout se démarquer pour une autonomie prodigieuse malgré sa petite batterie de 3 500 mAh. Il peut facilement tenir deux journées d’utilisation avec plus de 7 heures d’écran allumé, ce qui est un beau score par rapport à la concurrence. De plus, il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy A41.

