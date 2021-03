iPhone SE : quand le modèle 128 Go devient moins cher que celui avec 64 Go

L'iPhone SE 2020 se décline en trois modèles (64, 128 et 256 Go) proposés respectivement à 489, 539 et 589 euros. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de choisir la version avec le moins de stockage pour faire des économies, car celle avec 128 Go est actuellement en promotion à 459 euros.

Acheter Apple, c’est bien, mais c’est aussi accepter le fait de ne pas pouvoir augmenter la capacité de stockage de son futur smartphone. Faire le mauvais choix dès le départ, en prenant par exemple la version la plus basse avec 64 Go pour payer moins cher, peut vite devenir contraignant et entrainer la suppression systématique de vos fichiers et applications. Si ce n’est qu’une question d’argent, vous n’aurez pas ce souci aujourd’hui avec l’iPhone SE 128 Go qui devient encore plus abordable que l’iPhone SE 64 Go.

L’iPhone SE 2020 en bref

Le petit format en main

La puissance de l’A13 Bionic

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 539 euros, l’iPhone SE 2020 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 459 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR. La version 64 Go est affichée à un prix identique sur le même site.

On trouve également le modèle 256 Go de l’iPhone SE 2020 à 509 euros au lieu de 589.

L’iPhone SE 2020 est un smartphone qui tire sur la corde de la nostalgie en signant le retour du design classique des smartphones d’Apple post 2017. Il a des airs d’iPhone 8 avec des grosses bordures en haut et en bas de son écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, sans oublier la présence du fameux bouton Home équipé de Touch ID.

Ceci étant dit, cela ne l’empêche pas d’être un bon smartphone. Sous ce petit gabarit se cache la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les différents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, les anciens flagships de la marque à la Pomme. Une configuration qui reste très performante en 2021 pour assurer une expérience utilisateur fluide d’une part et faire tourner de nombreux jeux 3D d’autre part.

Il surprend également par son autonomie malgré son tout petit format. Sa batterie de 1 624 mAh semble limiter sur le papier, mais les optimisations d’iOS lui permettent dans les faits — et à notre grande surprise — de tenir une journée entière loin du chargeur. De plus, la charge sans fil est même de la partie.

L’iPhone SE ne promet enfin pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

