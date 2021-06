French Days : le moins cher des casques Marshall est en promo à -50 %

Dans un marché très concurrentiel, le Marshall Major III est un casque audio qui a su faire ses preuves. À l'occasion des French Days, ce dernier bénéficie d'une belle promotion sur le site de la Fnac. Au lieu de 79,99 euros, on retrouve le casque au prix dérisoire de 39,99 euros.

Vous retrouverez plusieurs casques audio sur Internet, mais le Marshall Major 3 conviendra pour les personnes qui ne souhaitent pas investir plus de 50 euros dans un casque. À l’occasion des French Days, la Fnac propose le casque à prix cassé.

Le Marshall Major III en bref

Un design toujours aussi réussi

Une bonne qualité sonore

Excellent rapport qualité-prix

On retrouve le Marshall Major III au prix de 79,99 euros et avec les French Days, le casque est disponible à seulement 39,99 euros à la Fnac.

Le design du Marshall Major 3 est vraiment reconnaissable entre mille. On retrouve un design épuré et raffiné fidèle de la marque, avec un revêtement en cuir du plus bel effet. C’est un casque supra-auriculaire qui vient se placer sur vos oreilles. Le casque offre une bonne ergonomie grâce à des charnières 3D fines, qui viennent s’incliner selon votre tête.

Léger et pliable, le Major III se transporte très facilement afin de vous suivre partout où vous allez. On retrouve une structure solide, notamment avec ces épais câbles spiralés dotés d’amortisseurs en caoutchouc renforcé.

Côté performance audio, le casque possède deux transducteurs dynamiques de 40 mm avec un très bon équilibre audio. Ils permettront d’obtenir des basses maîtrisées et des médiums fluides. De plus, ce casque est doté d’un microphone pour gérer les appels et contrôler votre musique. Le bouton multifonctions se chargera de centraliser les commandes. Il permettra de passer les sons, de mettre sa musique sur pause ou encore de répondre à un appel.

Pour finir, le Marshall Major III est fourni avec un câble amovible de 3,5 mm — avec micro et télécommande inclus.

