Prix canon pendant le Prime Day pour l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro

La marque chinoise enchaîne les succès avec l'ensemble de ses smartphones. Officialisé en mars dernier, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro intègre le maximum de technologies innovantes à un prix contenu. Son rapport qualité-prix est donc excellent, mais il le devient encore plus avec cette promotion qui fait passer le prix du smartphone à 238 euros au lieu de 279.

En mars 2021, Xiaomi a multiplié les annonces pour ses différents produits lors de son Mega Launch. Son Redmi Note 10 Pro en faisait partie et c’est tout simplement le meilleur compromis si vous ne voulez pas passer à la 5G dans l’immédiat, notamment grâce à une fiche technique presque premium. Son prix baisse actuellement de plusieurs dizaines d’euros à l’occasion du Prime Day.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Un écran AMOLED à 120 Hz

Une grosse batterie de 5 020 mAh

Un capteur principal de 108 mégapixels

Ua puce Snapdragon 732G performante

Au lieu de 279 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4+64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 238 euros pour les membres Amazon Prime. Il se trouve également être en promotion dans sa version 8+128 Go : 299 euros au lieu de 349 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 10 classique profite lui aussi du Prime Day pour s’afficher à prix réduit : 169 euros au lieu de 199.

Le flagship killer du milieu de gamme

Le Redmi Note 10 Pro reprend le design bien connu de son prédécesseur. Rien de nouveau au premier abord, il offre un look presque sans bordures avec un écran poinçonné, en haut de l’écran dans un format 6,67 pouces. La différence radicale se fait avec la dalle, qui n’est plus LCD mais AMOLED pour un contraste infini. De plus, ce modèle propose également une caractéristique normalement digne d’un smartphone premium : un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une excellente fluidité.

L’efficacité de son capteur à 108 mégapixels

Une fois retourné, on s’aperçoit que le module photo du Redmi Note 10 Pro se trouve désormais dans le coin à gauche et accueil un énorme capteur de 108 mégapixels. Ne vous attendez pas à la qualité photo du nouveau Galaxy S21 Ultra proposant également un capteur de 108 mégapixels, mais pour ce segment tarifaire, Xiaomi offre une belle qualité des clichés. On y retrouve également un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels, un capteur de profondeur et un mode nuit.

Un SoC qui fait l’affaire

Du côté des performances, le smartphone de Xiaomi est animé par un Snapdragon 732G de Qualcomm, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Avec cette configuration, la plupart des jeux mobile, tourneront sans ralentissement, tout en optimisant la consommation énergétique, d’après le constructeur chinois. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. On regrette tout de même l’absence de la comptabilité avec le réseau 5G.

Un smartphone endurant

Pour finir, au niveau de l’autonomie, Xiaomi a fait les choses en grand. Le Redmi Note 10 Pro embarque une batterie de 5 020 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème. Vous pourrez donc passer votre journée loin de votre chargeur. Au cas où vous passerez la majorité de votre temps sur votre téléphone, la charge rapide 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages. La charge sans fil n’est quant à elle, pas présente pour cette gamme de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Redmi Note 10 Pro.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.