OnePlus 8T : le modèle 12+256 Go est 250 € moins cher lors du Prime Day

Le Prime Day est l'occasion parfaite pour faire de bonnes affaires. De nombreux produits High Tech sont proposés en promotion sur le site d'Amazon et c'est le cas de l'excellent OnePlus 8T qui profite d'une belle promotion avec une remise allant jusqu'à 250 euros.

En fin d’année 2020, le constructeur OnePlus a dévoilé son 8T. Si la nouvelle génération de smartphones premium du fabricant vient de sortir, c’est bel et bien le OnePlus 8T qui bénéficie du meilleur rapport qualité-prix actuellement. Avec une note de 9/10 attribuée par nos soins, il reste un très bon smartphone haut de gamme pour lequel craquer en 2021, surtout qu’il profite en ce moment d’une promotion intéressante à l’occasion du Prime Day.

Les caractéristiques du OnePlus 8T

Un écran AMOLED 120 Hz

Un puissant Snapdragon 865

La charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 699 euros, la version 12 + 256 Go du OnePlus 8T est aujourd’hui disponible en promotion à 450 euros pour les membres Amazon Prime.

Toujours dans l’air du temps

Le OnePlus 8T présente un design bien connu ces dernières années, mais la fiche technique est plus importante. Il commence par intégrer un écran plat de 6,55 pouces, avec un poinçon en haut à gauche dissimulant la caméra frontale. Le 8T est équipé d’une dalle OLED, affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une bonne fluidité, tout en étant compatible HDR10+. Quant au déverrouillage, il se fera simplement via le capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran qui s’avère être réactif.

Un traitement d’image amélioré

Le smartphone est proposé dans un cadre fin en aluminium avec un dos en verre brillant protégé par du Gorilla Glass 5. Une fois le téléphone retourné, on aperçoit évidemment le module photo, ici en forme rectangulaire. Composé de quatre capteurs, 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels, le 8T offre des clichés réussis, notamment grâce à de meilleurs algorithmes pour améliorer la qualité des photos. Il est même capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait. À l’avant, vous pourrez compter sur un objectif de 16 mégapixels, pour prendre vos plus beaux selfies.

Un processeur Qualcomm toujours excellent

Du côté des performances, le smartphone de OnePlus est propulsé par un Snapdragon 865, compatible 5G, épaulé par 12 Go de RAM. Malgré l’arrivée du Snapdragon 888, cette configuration reste très puissante, que ce soit pour le multitâche ou pour lire les jeux 3D les plus gourmands. L’expérience utilisateur est fluide et sans ralentissements. Le 8T tourne actuellement sous Android 11, avec l’interface personnalisable Oxygen OS.

L’efficacité de la charge ultra rapide

Enfin, OnePlus intègre une batterie de 4 500 mAh dans son 8T, laquelle permet de faire fonctionner le smartphone plus d’une journée. Son atout, c’est surtout sa charge rapide extrêmement efficace. La puissance de 65 W de son chargeur USB-C lui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes, ce qui semble suffisant pour tenir la journée d’après la marque. Notez en revanche qu’il n’y pas de charge sans fil.

