Quels sont les meilleurs forfaits mobile en promotion pendant la période des soldes ?

Il n'y pas pas que les produits Tech qui profitent des soldes pour afficher des prix bas, les forfaits mobile aussi ! Pendant cette période de promotions, de nombreux opérateurs jouent le jeu afin de proposer des offres sans engagement toujours plus attractives. Voici notre sélection.

Si les différents opérateurs proposent régulièrement des offres tout au long de l’année sur leurs forfaits mobile, c’est bel et bien lors d’un événement commercial — tel que le Black Friday ou les Soldes — qu’ils mettent le paquet. En ce moment, on a alors droit à des prix très bas pour des forfaits avec une petite ou grande quantité de données 4G.

Les meilleurs forfaits mobile des Soldes d’été 2021

Que propose Free mobile pendant les soldes ?

Le forfait Série Free actuellement proposé inclut comme d’habitude les appels illimités vers les fixes, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte). On retrouve ensuite une quantité de data confortable, à savoir 90 Go à utiliser tous les mois. C’est une enveloppe qui répond à la majorité des besoins, que ce soit le streaming, le jeu en ligne ou le partage de connexion. Depuis l’Europe et les DOM, le montant attribué en données 4G est évidemment réduit par rapport à l’Hexagone, mais c’est tout de même 10 Go qui sont attribués, mais décomptés de l’enveloppe totale.

Le prix mensuel est de 9,99 euros pendant un an, puis vous passerez automatiquement sur le forfait Free 4G/5G 150 Go à 19,99 euros par mois à la date de votre premier anniversaire. L’offre est disponible jusqu’au 13 juillet 2021.

Que propose B&You pendant les soldes ?

Quel que soit le forfait mobile sans engagement choisi entre les quatre offres de Bouygues Telecom pendant les soldes, vous aurez les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM.

Le choix de tel ou tel forfait va davantage se faire sur la quantité de données 4G attribuées. Si vous avez l’habitude de binge-watcher vos séries dans le train, il vaut mieux opter pour l’offre la plus complète avec 200 Go pour parer à toutes les éventualités, même si les 100 Go peuvent convenir aussi. Si vous êtes un peu moins gourmand en data, celle avec 40 Go est amplement suffisante pour regarder une série ou un film de temps en temps sans Wi-Fi à proximité. Mais si vous voulez surtout faire des économies, il y a aussi l’offre 5 Go qui est beaucoup moins chère que les autres.

Le prix varie entre 4,99 euros pour le plus bas et 14,99 euros pour le plus haut. Les offres sont toutes disponibles uniquement jusqu’au 8 juillet 2021.

Que propose RED by SFR pendant les soldes ?

Chez RED by SFR, on retrouve exactement les quatre mêmes offres sans engagement que chez son concurrent Bouygues Telecom. Les appels, SMS et MMS sont évidemment proposés en illimité et la couverture de data varie en fonction du prix : 5 Go pour 5 euros par mois, 40 Go pour 10 euros par mois, 100 Go pour 12 euros par mois et 200 Go pour 15 euros par mois. Comptez respectivement 6, 6, 8 et 15 Go pour les données 4G attribuées depuis l’Europe et les DOM.

Là aussi, les différents forfaits de l’opérateur vert sont disponibles jusqu’au 8 juillet prochain.

Que propose NRJ mobile pendant les soldes ?

NRJ Mobile propose quant à lui deux offres sans engagement avec une formule propre à chacun. Le premier propose 150 Go de données 4G en France et 10 Go en Europe/DOM pour 8,99 euros par mois pendant un an, puis le prix passe à 22,99 euros. C’est le forfait idéal des grands consommateurs de data qui souhaitent faire des économies pendant toute une année.

L’autre forfait est un peu plus timide en gigaoctets, puisqu’il ne propose que 10 Go à utiliser dans l’Hexagone, dont 10 Go depuis l’Europe et les DOM. Ce n’est pas énorme, mais ça peut suffire à une bonne partie de la population française, car l’on consomme en moyenne 8 Go par mois. Son avantage est que le prix de 7,99 euros par mois n’augmentera pas au bout d’un an.

Les offres sont disponibles jusqu’au 14 juillet 2021.

Que propose Cdiscount mobile pendant les soldes ?

Les forfaits de Cdiscount mobile proposent évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, mais l’opérateur mise surtout sur des offres sans engagement avec une grande quantité de données 4G.

Pour le premier palier à 7,99 euros par mois pendant un an (puis 20 euros par mois), vous aurez 100 Go en France et 13 Go en Europe/DOM. Pour le deuxième palier à 9,99 euros par mois pendant un (puis 19,99 euros par mois), vous aurez donc le double de Go dans l’Hexagone et 2 Go de plus en dehors de frontières françaises que l’offre précédente, pour seulement 2 euros de plus.

Les offres sont respectivement disponibles jusqu’au 7 et 14 juillet prochains.

Toutes les offres sont dans notre comparateur

