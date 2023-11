La plus belle baisse de prix Black Friday du jour : iPhone 14 Pro Max

Dès ce jeudi 23/11 à 7h, et pour 24 heures seulement, l'iPhone 14 Pro Max Gold sera disponible à un prix inférieur à 1000 euros chez Fnac et Darty.

Même si la gamme des iPhone 15 est disponible à la vente, les iPhone 14 Pro et Pro Max restent intéressants à plus d’un titre puisqu’ils sont aujourd’hui encore parmi les smartphones les mieux finis et les plus puissants du marché. Mais l’excellence, ça se paye, et les produits Apple ne profitent pas souvent d’une promotion.

Les atouts de l’Apple iPhone 14 Pro Max

Un écran très fluide et très lumineux

Les performances ultimes de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island, intuitive et agréable à regarder

Une autonomie de compétition, même en mode Always-On

Au lieu de 1 479 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez la Fnac et Darty. Attention, la vente démarre dès ce jeudi 23/11 à 7h, et pour 24 heures seulement.

Une petite pilule qui fait toute la différence

Pas de cadre en titane ici (apparemment, c’est trop fragile), l’Apple iPhone 14 Pro Max adopte des tranches plates en acier inoxydable et un dos en verre dépoli. Si le design est vu et revu, il reste indémodable et les matériaux nobles en rajoutent sur le côté premium. L’écran est lui aussi d’excellente facture puisqu’il s’agit d’une dalle OLED haute définition (2 796 x 1 290 pixels) dotée d’un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu’à 120 Hz grâce à Pro Motion et d’une luminosité pointant à 2 000 cd/m².

Si l’appareil photo n’a jamais été un critère décisif sur les iPhone, il faut reconnaître qu’il y a eu des efforts avec l’iPhone 14 Pro Max avec l’ajout d’un capteur de 48 Mpx et un excellent mode vidéo. Mais la nouveauté qui a fait le plus parler d’elle, c’est la Dynamic Island. Au lieu de la supprimer définitivement, Apple a décidé de faire quelque chose de cette encoche en la transformant en pilule interactive. Cette fonction logicielle est devenue tellement incontournable que des applications imitant cet îlot dynamique ont vu le jour sur Android. Si les fonctionnalités restent sympathiques, elles sont pour le moment limitées.

Le top des SoC avec la puce A16 Bionic

L’iPhone 14 Pro Max embarque une puce A16 Bionic annoncée comme étant 10 % plus puissante que la génération précédente, et c’est effectivement le cas, pour les performances et la connectivité. Elle est devancée uniquement par certains smartphones Android et la dernière puce A17 Bionic, même si ce n’est que légèrement. Dans la pratique, on ne voit quasiment pas la différence, en multitâche ou en gaming, ce smartphone fait tout ce qu’on lui demande sans broncher.

Là où l’iPhone 14 Pro Max est un monstre, c’est aussi au niveau de l’autonomie. La firme de Cupertino ne communique pas la capacité de la batterie mais dans la pratique, ce smartphone peut tenir facilement deux journées bien remplies. Le seul bémol est la recharge, on est loin des puissances de certains concurrents chinois, celle de l’iPhone 14 Pro Max se situe entre 20 et 25 W avec la connectique Lightning. Mais d’après Apple, c’est pour mieux préserver la durée de vie de la batterie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14 Pro Max.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.