Avec ses performances élevées et son autonomie au-dessus du lot, le Xiaomi Redmi Note 7 possède actuellement l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Intéressés ? Le modèle 32 Go du smartphone chinois est aujourd’hui disponible à 135 euros par le biais d’une vente flash sur Gearbest.

Le design du Xiaomi Redmi Note 7 est beaucoup plus tape-à-l’œil que les anciens modèles. Il propose un joli dos en verre (protégé par du Gorilla Glass) et un écran IPS LCD de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels qui intègre une petite encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure.

On peut également constater une belle montée en gamme du côté des performances avec l’intégration du Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Contrairement au Snapdragon 636 de ses prédécesseurs, cette configuration se veut bien plus puissante pour proposer une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10, mais offre également l’opportunité de faire tourner quelques jeux 3D — sans trop chauffer.

Evidemment, il bénéficie de la grande autonomie de ses aînés grâce à sa batterie de 4 000 mAh (rechargeable via USB-C). Toutefois, un autre « upgrade » est notable et ça se passe du coin de la photo. Avec son module double capteur 48 + 5 mégapixels, il est capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations et c’est amplement suffisant pour cette gamme de prix.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Xiaomi Redmi Note 7.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un design résolument plus moderne que ses aînés

Un Snapdragon 660 plus performant que le 636

Une autonomie avec un grand A

