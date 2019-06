Le Galaxy A50 vous fait de l’œil pour son rapport qualité/prix, mais vous préférez le grand écran du Samsung Galaxy A70 pour dévorer du contenu dans de meilleures conditions ? Ça tombe bien, l’imposant smartphone coréen est justement proposé sur Cdiscount au prix de son petit-frère, soit à 349 euros — disponible en blanc, noir ou bleu.

Commercialisé à 409 euros depuis sa sortie il y a quelques semaines, le Samsung Galaxy A70 est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Cdiscount, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine. Il s’affiche donc actuellement au même prix que le Galaxy A50.

Si le Samsung Galaxy A70 propose le même design soigné et agréable en main que les autres smartphones de la gamme, il a néanmoins une particularité importante : une dalle Super AMOLED qui propose une large diagonale de 6,7 pouces. Pour avoir un ordre d’idée, il possède grosso modo le même gabarit que l’imposant OnePlus 7 Pro. Cette taille d’écran est alors idéale pour dévorer du contenu en tout genre, même si elle rend difficilement manipulable le smartphone avec une seule main. Sous la dalle se cache par ailleurs un capteur d’empreintes plutôt efficace.

Contrairement au Galaxy A50 qui embarque un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive, ce modèle grand format a le mérite d’être plus performant grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 675 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI, cette configuration permettra également des lire quelques jeux 3D — dont Fortnite mobile — même s’il ne faut pas espérer jouer dans les meilleures conditions graphiques.

Dans l’ensemble, son module triple capteurs de 32 + 8 + 5 mégapixels apporte une polyvalence acceptable (mode ultra grand-angle, mode portrait, etc.) et arrive à capturer de beaux clichés dans la plupart des situations, mais il faut reconnaître qu’on regrette un manque de netteté flagrant en basse lumière, et c’est bien dommage en face d’un Pixel 3a vendu quasiement au même prix. En revanche, là où le smartphone coréen va surtout briller est au niveau de son autonomie exemplaire. Avec sa batterie de 4 500 mAh, il se classe tout simplement dans notre top 5 des smartphones plus autonomes du moment.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A70.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Sa large dalle Super AMOLED

Ses performances au-dessus du Galaxy A50

Son autonomie exemplaire

Disponible en noir, blanc ou bleu, le Samsung Galaxy A70 s’affiche aujourd’hui à 349 euros sur Cdiscount, contre 409 euros habituellement.

