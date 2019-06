« Tout ce qui est petit est mignon ». C’est vrai pour décrire physiquement le Samsung Galaxy S10e mais le smartphone coréen n’a pas pour autant à pâlir de sa fiche technique clairement premium. Il est aujourd’hui remisé à 479 euros sur Rakuten avec 23,99 euros offerts sur vos prochains achats en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Galaxy S10e fait partie du haut du panier des smartphones de Samsung. Il allie compacité et hautes performances. Vendu 759 euros à sa sortie, il est actuellement disponible à 479 euros sur Rakuten, soit une économie de 280 euros sur son prix d’origine.

Avec son écran borderless de 5,8 pouces utilisant la technologie Dynamic AMOLED, le Galaxy S10e propose une de ces dalles d’excellente qualité dont Samsung a le secret dans et un petit format agréable en main. On retrouve également l’astuce de la petite bulle en haut à droite qui vient héberger la caméra frontale et qui peut vite se faire oublier en téléchargeant des fonds d’écran sympathiques.

Cette version « Essential » est toute aussi performante que les Galaxy S10 et S10 Plus grâce à la puce Exynos 9820. Cette configuration destinée aux smartphones haut de gamme de la firme n’est pas tout a fait aussi puissante qu’un Snapdragon 855, mais elle fournit des performances suffisamment élevées pour profiter d’une expérience fluide tout en faisant tourner les jeux les plus gourmands du Play Store, sans jamais hoqueter.

Comme la majorité des smartphones estampillés Samsung en 2019, le Galaxy S10e tourne sous Android 9.0 avec One UI. Cette nouvelle interface apporte réellement un souffle de fraîcheur par rapport à Samsung Experience qui avait pris un sérieux coup de vieux. Dorénavant, c’est moderne, ergonomique, et il y a même mode sombre accessible facilement. Bref, une interface plus qu’agréable à utiliser au quotidien.

S’il n’est pas aussi talentueux, ni aussi polyvalent, que ses grands-frères, il peut tout de même être catégorisé comme un bon photophone. Son double capteur 12 + 16 mégapixels arrive à capturer des clichés détaillés et colorés, quel que soit le contexte. Un mode ultra grand-angle est également de la partie.

Le seul et unique problème de ce smartphone vient de son autonomie. 3 100 mAh, c’est aussi peu sur le papier que dans les faits. Tenir plus d’un jour avec une utilisation intensive sera un véritable exploit.

Pour découvrir notre avis définitif, nous vous invitons à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un format compact agréable en main

Son écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance du Exynos 9820

Son mode ultra grand-angle très appréciable

Le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 479 euros sur Rakuten, contre 759 euros à son lancement. Vous recevrez également 23,99 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 479 euros

Notez d’ailleurs que toute la famille S10 est en promotion sur Boulanger grâce aux 10 euros offerts par tranche de 100 euros d’achat :

Retrouvez le Galaxy S10e à 509 euros sur Boulanger

Retrouvez le Galaxy S10 à 639 euros sur Boulanger

Retrouvez le Galaxy S10 Plus à 729 euros sur Boulanger