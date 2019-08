Le Samsung Galaxy S10 Plus est sans aucun doute le meilleur smartphone de cette année 2019. Si vous le jugiez trop cher à sa sortie, que dîtes-vous d’une réduction de plus de 300 euros ? Il est en effet aujourd’hui proposé à 675 euros sur Rakuten avec en plus 33,79 euros offerts sur votre prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Commercialisé à 1 009 euros lors sa sortie, le Samsung Galaxy S10 Plus est aujourd’hui disponible à 675 euros sur Rakuten, soit une économie de 334 euros sur son prix d’origine. Il s’agit du modèle G975FD, une version européenne garantie 24 mois par le revendeur.

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version la plus boostée du flagship coréen. Il commence par proposer des dimensions plus larges que les autres membres de la gamme, notamment avec une dalle Dynamic AMOLED affichant du QHD+ où la diagonale s’étend sur 6,4 pouces (contre 6,1 pouces pour le S10). Les bordures sont incurvées sur les côtés pour permettre au ratio screen-to-body d’atteindre 94% de la surface totale.

Il est ensuite propulsé par l’Exynos 9820 et 8 Go de mémoire vive. Un peu en deçà du Snapdragon 855, cette configuration apporte tout de même des performances très élevées au quotidien pour convenir à absolument tous les usages (navigation web, réseaux sociaux, jeux gourmands, etc.). De plus, ce modèle est également réputé pour son autonomie très confortable grâce à sa batterie de 4 100 mAh, de quoi tenir deux jours si vous faites un peu attention. Il offre par la même occasion tous les bienfaits d’un smartphone premium, à savoir la charge rapide et la charge sans fil.

Du côté de la photo, il ne déçoit pas non plus avec son module triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. La qualité est clairement au rendez-vous, aussi bien de jour que de nuit, avec des couleurs proches de la réalité et des détails toujours bien conservés. Il apporte également toute la polyvalence recherchée en 2019 (ultra grand-angle, mode portrait et bien d’autres) pour capturer vos souvenirs de la façon que vous voulez.

Pour les selfies, on retrouve enfin un duo de caméra qui permet essentiellement d’utiliser le mode portrait, mais celui-ci n’est pas particulièrement convaincant pour un smartphone haut de gamme. Soyons indulgents, c’est bel et bien son seul défaut. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il a été élu le meilleur smartphone de l’année au sein de la rédaction.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’un des meilleurs écrans du marché

Le combo Exynos 9820 + 8 Go de RAM

Son autonomie très confortable avec 4 100 mAh

Son module triple capteur tout simplement excellent

Le Samsung Galaxy S10 Plus s’affiche aujourd’hui à 675 euros sur Rakuten, au lieu de 1 009 euros habituellement. De plus, recevez également 33,79 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

