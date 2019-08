Oui, à peine commercialisé, le Xiaomi Mi 9T Pro est d’ores et déjà disponible à un prix inférieur à celui annoncé : 344 euros au lieu de 429 (sans prendre en compte l’ODR de lancement en France). Pour cela, il faut néanmoins passer par l’importation sur le site de Gearbest, et donc faire une croix sur la garantie européenne du constructeur.

Disponible en noir, bleu ou rouge, le Xiaomi Mi 9T Pro est aujourd’hui en promotion sur Gearbest. Il suffit d’utiliser le code promo GBM9TPRO pour faire descendre son prix à 344 euros, soit une économie de 85 euros sur son prix d’origine. Nous vous recommandons néanmoins d’effectuer votre paiement avec PayPal pour parer à toutes les éventualités concernant l’envoi depuis la Chine. Passer par la plateforme facilitera grandement la procédure de remboursement en cas de litige.

Esthétiquement, le Xiaomi Mi 9T Pro est une copie conforme du modèle de base sorti un peu plus tôt. On retrouve le même design borderless avec la caméra pop-up, la même position des éléments (boutons, module photo, connectique, etc.) et, surtout, le même gabarit avec un écran (toujours AMOLED) d’une diagonale de 6,26 pouces. Dès lors, quelles sont les réelles différences avec le Xiaomi Mi 9T classique ?

En vérité, tout se passe à l’intérieur. Au lieu d’un Snapdragon 730 destiné au haut du panier des smartphones milieu de gamme, cette version « Pro » va droit au but en embarquant le SoC le plus puissant du constructeur Qualcomm : le Snapdragon 855. Il est ici épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une configuration clairement premium et pour le coup identique à celle du Xiaomi Mi 9, mais pour moins cher. Il a décidément bien mérité son titre de « flagship killer » !

Au niveau de la photo, le module triple capteur de 48 + 13 + 8 mégapixels est toujours de la partie. Le capteur principal utilisant la technique du pixel binning se met néanmoins à jour en remplaçant le Sony IMX582 par un 586. La différence de qualité entre les deux n’est pas flagrante de jour (un peu plus de nuit), mais cela lui permet aujourd’hui de proposer sensiblement la même expérience photo qu’un OnePlus 7 ou Xiaomi Mi 9, tout en étant moins cher. De plus, la puce haut de gamme de Qualcomm lui permet désormais de filmer et enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Il conserve par ailleurs la très bonne batterie de 4 000 mAh du Mi 9T original, ce qui lui permet de tenir lui aussi pendant minimum deux jours malgré un processeur plus énergivore. On note toutefois qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W, mais n’est livré qu’avec un chargeur de 18 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Une belle montée en puissance

Une amélioration de la partie photo plus qu’appréciable

Une autonomie toujours confortable, mais avec une charge rapide plus efficace

En utilisant le code promo GBM9TPRO, le Xiaomi Mi 9T Pro descend son prix à 344 euros sur Gearbest, contre 429 euros chez les autres revendeurs (ou 399 avec ODR).

