Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est encore moins cher pour le dernier jour des soldes

En bref

L’écran AMOLED de bonne qualité

Le S Pen et l’interface One UI au quotidien

L’autonomie généreuse grâce à une batterie de 4 500 mAh

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite a fait quelques sacrifices pour faire baisser la facture par rapport au Galaxy Note 10 classique, en commençant par le design. On retrouve évidemment des similarités, notamment sur le poinçon de l’appareil photo centré en haut de l’écran, mais les deux smartphones sont loin d’être identiques. Tout d’abord, les bordures autour de l’écran sont davantage prononcées sur la version Lite, celle-ci perd également en finesse et le dos en verre est remplacé ici par une surface mi-plastique mi-verre (glasstic), sans reflets ni effets, que l’on retrouve également sur les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy A.

Le Note 10 Lite est propulsé par le SoC Exynos 9810, l’ancienne puce haut de gamme de Samsung qui équipait les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Les performances sont alors un peu en deçà des flagships de 2019 (et les prochains de 2020), mais la puissance délivrée reste suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux gourmands.

Malheureusement, la charge sans fil n’est pas de la partie. Cette version « Lite » du Galaxy Note 10 est toutefois compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W. Il se rattrape également avec une grosse batterie de 4 500 mAh, qui promet sur le papier une autonomie plutôt généreuse. En ce qui concerne la photo, on retrouve un module photo avec 3 capteurs de 12 mégapixels prometteur, aussi bien en polyvalence qu’en qualité d’images, mais nous attendrons notre test final pour en dire plus.

Enfin, qui dit Galaxy Note, dit S Pen. Cependant, il faut savoir que le stylet du Samsung Galaxy Note 10 Lite ne propose pas toutes les fonctionnalités avancées du Galaxy Note 10 classique, impossible d’effectuer un zoom dans une photo, par exemple. En revanche, il convient très bien pour les autres usages plus traditionnels, comme le dessin.

En attendant notre test, vous pouvez toujours feuilleter notre prise en main du Samsung Galaxy Note 10 Lite.

