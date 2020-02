Déjà presque 100 euros de réduction pour le Samsung Galaxy Note 10 Lite

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est un smartphone tout récemment arrivé sur le marché en début d’année 2020 et il profite déjà d’une réduction de presque 100 euros sur son prix d’origine. On le trouve aujourd’hui à 514 euros sur Rakuten, contre 609 euros à lancement. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est une version allégée du Note 10. Il fait alors quelques sacrifices pour faire baisser la facture, mais cela lui permet surtout d’être la solution la plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un smartphone équipé d’un stylet. Son rapport qualité/prix s’améliore d’ailleurs aujourd’hui grâce à une réduction de presque 100 euros.

En bref

Le combo S Pen + One UI

L’écran AMOLED de bonne qualité

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est aujourd’hui affiché à 529 euros sur Rakuten, puis passe à 514 euros grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 26,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Livraison depuis la Chine en 6 à 11 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos achats à l’étranger avec PayPal. La plateforme facilite en effet le remboursement de votre commande en cas de litige avec le vendeur.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite reprend grosso modo les lignes directrices de ses grands-frères, mais pour un prix plus contenu. On retrouve d’ailleurs le même design, où la seule réelle différence vient des bordures largement plus prononcées autour de l’écran de cette version allégée. Ceci étant dit, la dalle est de très bonne facture puisque Super AMOLED, ici d’une diagonale de 6,7 pouces et affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels.

Pour assurer de bonnes performances au quotidien, il est propulsé par le SoC Exynos 9810, l’ancienne puce haut de gamme de Samsung qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus. La puissance est loin d’atteindre celle des flagships de la fournée 2019/2020, mais force est de constater que cette configuration est encore plus que suffisante aujourd’hui pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux gourmands.

Il est également très autonome grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Comptez environ deux jours d’utilisation, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusque 25 W afin de récupérer quelques pourcentages de batterie en peu de temps. En ce qui concerne la photo, on retrouve un module photo avec 3 capteurs de 12 mégapixels prometteur, aussi bien en polyvalence qu’en qualité d’images, mais nous attendrons notre test final pour en dire plus.

Enfin, qui dit Galaxy Note, dit S Pen. Cependant, il faut savoir que le stylet du Samsung Galaxy Note 10 Lite ne propose pas toutes les fonctionnalités avancées du Note 10 classique. Par exemple, il est impossible d’effectuer un zoom dans une photo, ou autre. En revanche, il convient très bien pour les autres usages plus traditionnels, comme le dessin.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Note 10 Lite en attendant notre test complet.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Note 10 Lite.

