Le Poco F2 Pro profite d’un rapport qualité/prix imbattable grâce à 120 € de réduction

Le prix du récent Poco F2 Pro de Xiaomi chute aujourd'hui drastiquement sur Gearbest. Il se négocie désormais à 430 euros par le biais d'une vente flash chez le commerçant chinois, contre 549 euros en France.

Lancé en mai dernier, le Poco F2 Pro continue dans la lignée de la gamme Poco, développée par Xiaomi, en offrant un maximum de puissance pour un prix le plus accessible possible. Après un Pocophone F1 reconnu pour son excellent rapport qualité/prix, ce Poco F2 Pro promet la même copie, mais en mieux et déjà avec une belle réduction de 120 euros.

En bref

Un smartphone 5G ready

Les performances premium à prix réduit

Le bel écran Super AMOLED de 6,67 pouces

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F2 Pro dans sa version 6+128 Go est aujourd’hui disponible à seulement 430 euros par le biais d’une vente flash sur Gearbest. Notez que ce smartphone est compatible avec la majorité des bandes de fréquences françaises, dont la B28 pour les abonnés Free mobile.

Pour en savoir plus 👇

Si les terminaux de la marque Pocophone ont un avantage, c’est de proposer des performances dignes d’un smartphone haut de gamme pour un prix réduit. Le Poco F2 Pro est donc propulsé par le SnapDragon 865 compatible 5G. C’est tout simplement la puce la plus puissante de Qualcomm en 2020. Même si les tests ne sont pas encore terminés chez nous, ce SoC premium a déjà fait ses preuves sur d’autres smartphones, d’ailleurs souvent proposés au double du prix du smartphone de Xiaomi.

Cette année, la marque chinoise a tenté de faire le moins de sacrifices possible pour monter en gamme. Ce F2 Pro troque alors la dalle IPS LCD de l’ancien modèle pour du Super AMOLED, avec une diagonale de 6,67 pouces et une définition maximale de 2 400 x 1 080 pixels. Cette dalle est d’ailleurs entièrement borderless, où la caméra frontale sortira automatiquement via un mécanisme « pop-up » sur la tranche haute du téléphone.

Pour rester sur la photo, le Poco F2 Pro essaye de s’améliorer par rapport à son prédécesseur en proposant cette fois-ci 4 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels qui devrait permettre qui devrait garantir des photos plus claires et plus détaillées. Les autres capteurs devraient ensuite compléter le tout avec une belle polyvalence.

L’autonomie semble également prometteuse avec une batterie de 4 700 mAh, mais c’est un élément que l’on vérifiera dans notre prochain test. De plus, le F2 Pro est compatible avec la charge rapide via USB-C, même si l’on peut regretter encore une fois l’absence de charge sans fil.

Notre test du Xiaomi Poco F2 Pro arrivera prochainement sur Frandroid.

L’offre n’est plus disponible ?

Notre guide d’achat

