Mi 10 Lite : le smartphone 5G abordable de Xiaomi est déjà en promotion

Après un Mi 10 qui a fortement augmenté son prix en succédant au Mi 9, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G est un peu le smartphone de la réconciliation avec l'habituel excellent rapport qualité/prix de la marque chinoise. Il est aujourd'hui pour la première fois en promotion à 369 euros au lieu de 399.

De par son nom, le Xiaomi Mi 10 Lite compatible 5G est une version dite « allégée » de l’actuel flagship du constructeur chinois. Les sacrifices sont évidemment présents lorsque la facture est divisée par deux, mais sa fiche technique reste bien supérieure à ses concurrents sur la même gamme de prix. D’autant plus que son rapport qualité/prix devient encore plus intéressant avec une promotion.

En bref

L’écran AMOLED de 6,57 pouces

Un Snapdragon 765G très puissant

Une belle polyvalence avec 4 capteurs photo

Lancé le mois dernier à 399 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible à 369 euros chez RED by SFR, ce qui représente une économie de 30 euros sur son prix d’origine. C’est tout simplement le smartphone 5G le plus abordable du moment !

Notez que vous n’êtes absolument pas dans l’obligation de souscrire à un forfait chez l’opérateur vert pour profiter de cette offre. Il suffit de cliquer sur « Commander sans forfait ».

Le Xiaomi Mi 10 Lite n’a de léger que son prix. Il brille par une fiche technique que beaucoup de smartphones concurrents doivent jalouser, à commencer par son bel écran AMOLED de 6,57 pouces, borderless et seulement obstrué par une encoche discrète. Cela induit un design bien trop connu depuis l’époque du notch, mais ça permet d’avoir dans les mains un objet avec une apparence familière.

Au dos, on retrouve un module photo doté de quatre capteurs, soit 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, pour apporter une belle polyvalence sur ce segment. Il y a de nombreux modes assez classiques, comme le mode portrait, ultra grand-angle ou encore macro, mais aussi des possibilités plus que bienvenues comme les vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion à 120 images par seconde.

Le smartphone chinois est ensuite propulsé par le Snapdragon 765G, un processeur gaming qui délivre une puissance extraordinaire sur le segment du milieu de gamme pour apprécier tous les jeux en 3D de façon quasi optimale. Il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’un grand nombre de smartphones milieu de gamme en 2020 seront équipés de cette puce compatible 5G.

En ce qui concerne l’autonomie, le Mi 10 Lite ne devrait pas trop rougir avec une batterie de 4 160 mAh. C’est aujourd’hui le minimum syndical pour espérer tenir agréablement toute une journée. Notez d’ailleurs qu’il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 20 W.

Le test du Xiaomi Mi 10 Lite sera bientôt disponible sur Frandroid.

