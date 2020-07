P30 Lite : un smartphone Huawei avec les services Google pour moins de 200 €

Le P30 Lite a été remplacé par le P40 Lite, mais c'est aujourd'hui la dernière solution milieu de gamme de Huawei à prendre en compte si vous souhaitez continuer de télécharger vos applications via le Play Store... Amazon le propose en ce moment à 199 euros au lieu de 369.

Le Huawei P30 Lite est, comme son nom l’indique, une version allégée du P30 classique. À l’instar du smartphone haut de gamme, il fait aussi partie des dernières références du constructeur chinois à embarquer les services de Google à la place de ceux de Huawei. Vous pouvez aujourd’hui en profiter pour moins de 200 euros.

Le même design que le P30 classique

Son format assez compact

Ses 128 Go de stockage

Au lieu de 369 euros à son lancement, le Huawei P30 Lite est aujourd’hui affiché à seulement 199 euros sur Amazon. On parle aujourd’hui d’une remise de 46 %, c’est presque moitié prix !

Le Huawei P30 Lite n’est évidemment pas aussi performant que l’ancien flagship, pour cause d’une fiche technique amoindrie afin de faire baisser la facture. Il n’embarque donc pas le puissant Kirin 980, mais le 710 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Pour avoir un ordre d’idée, c’est une configuration plus au moins équivalente à celle des smartphones équipés d’un Snapdragon 660. L’expérience utilisateur est fluide et la possibilité de lire quelques jeux 3D pas trop gourmands est également de la partie.

Il ne propose pas non plus l’excellent appareil photo du P30 classique, mais son module 48 + 8 + 2 mégapixels apporte tout de même une belle polyvalence sur cette gamme de prix à moins de 200 euros, d’autant plus que la qualité des clichés est plus que correcte lorsque les bonnes conditions sont réunies. Il faudra cependant s’abstenir de prendre des photos à la nuit tombée.

Le seul point commun avec son grand-frère vient du design, notamment pour marquer l’appartenance à la famille P30. Il se rapproche d’ailleurs plus du modèle classique que la version Pro, avec notamment une façade avant aplatie (sans bords incurvés) et une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de son écran. Cependant, ce n’est pas de l’OLED, mais une dalle IPS LCD de 6,15 pouces affichant une définition Full HD+ de 2312 x 1080 pixels.

Cette diagonale d’écran induit un format plutôt compact et particulièrement agréable en main, mais également une plus petite batterie à l’intérieur de la coque. Cette dernière offre une capacité de 3 340 mAh pour tenir toute une journée, mais pas plus. On apprécie toutefois sa compatibilité avec la charge rapide via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Huawei P30 Lite dans nos colonnes.

