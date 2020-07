La version 64 Go du Xiaomi Mi Note 10 Lite coûte déjà 40 euros de moins

Lancé récemment, le Xiaomi Mi Note 10 Lite doué en photo est d'ores et déjà disponible en promotion. Amazon propose en exclusivité la version 64 Go de ce smartphone chinois et baisse aujourd'hui son prix de 40 euros, le faisant passer de 379 à 339 euros seulement.

Version allégée du smartphone chinois équipé d’un capteur de 108 mégapixels, le Xiaomi Mi Note 10 Lite ne profite malheureusement pas de cet atout. Cependant, c’est tout de même un bon photophone (d’autant plus en promotion) qui offre aussi bien la qualité que la polyvalence sur un segment de prix où la concurrence ne met pas forcément en avant la photo comme critère principal.

En bref

Son écran AMOLED aux bords incurvés

Son puissant Snapdragon 730G

Son autonomie confortable

Au lieu de 379 euros, la version 64 Go du Xiaomi Mi Note 10 Lite (disponible en exclusivité sur Amazon) descend aujourd’hui à seulement 339 euros. Cela représente une économie de 40 euros sur son prix d’origine.

Comme dit précédemment, le Xiaomi Mi Note 10 Lite est une version allégée du smartphone d’origine. Il reprend les principaux éléments de design du Mi Note 10 classique, en embarquant également une fiche technique plus ou moins similaire malgré que l’on conçoit évidemment que des sacrifices ont été faits pour faire baisser la facture finale.

Sans surprise, on retrouve alors un Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive, sous sa coque. Ce puissant processeur orienté gaming a déjà fait ses preuves pour que l’on soit un minimum rassuré ici. L’expérience utilisateur sera toujours fluide et même les jeux 3D tournent comme des charmes. Le Mi Note 10 Lite intègre également une batterie avec une capacité identique à la version classique, soit 5 260 mAh, et il est toujours compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W.

Même constat pour le design, on aperçoit le même écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés, avec une définition maximale de 2 340 x 1 080 pixels. Rien ne change, sauf au dos. C’est en effet au niveau de l’appareil photo que les différences vont se faire sentir, car il fallait bien faire des sacrifices pour baisser la facture.

La version Lite ne propose en revanche pas la fameuse penta caméra équipée d’un capteur de 108 mégapixels, mais il se débrouille tout de même très bien avec son module 64 + 8 + 5 + 2 mégapixels. D’autant plus que son capteur principal est un Sony IMX686 qui utilise la technique du pixel binning, dont on connait déjà les bonnes performances.

