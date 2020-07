Vente flash Xiaomi : le Poco F2 Pro équipé d’un Snapdragon 865 est à 400 €

Le Poco F2 Pro de Xiaomi est sans aucun doute le meilleur rapport performances/prix du moment grâce à cette vente flash sur Gearbest. Il passe de 549 euros à 400 euros.

Si vous voulez un smartphone aussi puissant qu’un OnePlus 8 Pro ou un Oppo Find X2 Pro sans autant se ruiner, le Poco F2 Pro de Xiaomi s’impose comme une évidence. Lui aussi est équipé d’un Snapdragon 865 compatible 5G, mais pour la moitié du prix des principaux concurrents cités précédemment.

En bref

L’écran Super AMOLED sans bulle ni encoche

La toute-puissance de l’excellent Snapdragon 865

L’autonomie confortable avec une batterie de 4 700 mAh

Au lieu de 549 euros, le Xiaomi Poco F2 Pro (6+128 Go) passe aujourd’hui à 400 euros grâce à une vente flash sur Gearbest. Le smartphone est également disponible en coloris bleu ou violet.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Poco F2 Pro suit la philosophie de son prédécesseur en démarquant par une puissance hors-norme pour son prix. Pour cela, il embarque la puce la plus puissante actuellement disponible chez Qualcomm, le fameux Snapdragon 865 compatible 5G. Rien ne peut mettre en défaut cette configuration en 2020.

Au-delà de la puissance brute, on sent clairement la volonté de la filiale de Xiaomi à vouloir monter en gamme. Le Pocophone F1 avait fait beaucoup de sacrifices à l’époque pour réduire la facture finale, en commençant par l’écran. Autrefois IPS LCD, on retrouve désormais une dalle Super AMOLED de 6,67 pouces sur ce Poco F2 Pro, affichant une définition maximale de 2 400 x 1 080 pixels. Elle a d’ailleurs la particularité d’être complètement borderless, sans bulle ni encoche.

Ensuite, la partie photo était également beaucoup critiquée sur le premier modèle de la marque. Ce successeur tente alors de corriger le tir en proposant cette fois-ci un module plus moderne, composé de 4 capteurs. Notez d’ailleurs que le capteur principal de 64 mégapixels est un Sony IMX686 performant, notamment grâce à la technique du pixel binning. Le résultat n’est pas parfait, mais clairement à la hauteur des attentes d’un smartphone à 400 euros.

En ce qui concerne l’autonomie, elle se situe dans la moyenne haute grâce à une batterie de 4 700 mAh bien gérée, ce qui veut dire que vous pourrez aisément tenir plus d’une journée avec une utilisation intensive. Le F2 Pro se recharge également rapidement avec son bloc 33 W qui lui permet de passer de 6 à 100% en 1h20 environ, mais oubliez la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F2 Pro.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Poco F2 Pro.

