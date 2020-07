Le Xiaomi Mi 10 Lite à 270 €, c’est un prix inédit pour un smartphone 5G

Le Xiaomi Mi 10 Lite, compatible 5G, connait l'un de ses meilleurs prix depuis son lancement en mars dernier. On peut trouver sa version 64 Go à 270 euros sur Gearbest au lieu de 379 à son lancement.

De plus en plus, la 5G fait parler d’elle dans l’Hexagone et devrait arriver très prochainement. Les smartphones compatibles se démocratisent eux aussi, mais, technologie récente oblige, ils sont souvent assez chers. C’est sans compter sur le constructeur Xiaomi pour proposer sont Mi 10 Lite, un smarthpone 5G bien plus abordable que la concurrence. Il propose de base un très bon rapport qualité/prix, lequel devient carrément imbattable avec cette promotion.

En bref

Le quadruple capteur photo

Les excellentes performances

La compatibilité avec la 5G

Lancé il y a quelques mois à 379 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite (64 Go) se négocie en ce moment à 270 euros par le biais d’une vente flash sur Gearbest. Voir un Smartphone 5G à ce prix, c’est tout simplement inédit !

Pour en savoir plus 👇

Si le Mi 10 Lite a quelque chose de « lite », ce n’est que son nom. Ce smartphone propose une fiche technique tout simplement excellente pour son prix. On trouve tout d’abord un design très bien fini avec un écran AMOLED de 6,57 pouces d’une définition Full HD+. Cette dalle est d’ailleurs très lumineuse, où regarder une série au soleil cet été ne posera pas de problèmes.

Il arrive que les smartphones de cette tranche tarifaire sacrifient leurs performances pour atteindre ce prix. Ici, le Mi 10 Lite est propulsé par un SnapDragon 765G dédié pour le gaming et épaulé par 6 Go de RAM. Autrement dit, ce n’est pas le cas. Il offre d’une très bonne fluidité à l’usage et, pour jouer d’ailleurs, Fortnite se lance avec la qualité la plus élevée (épique). Cette puce est en plus compatible 5G, que demander de mieux pour 270 euros ?

Le Mi 10 Lite ne lésine pas sur la photo non plus et propose pas moins de 4 capteurs. On retrouvera un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, une caméra macro et un capteur de profondeur de 2 Mpx chacun. Avec cela, vous profiterez d’une belle qualité d’image et une belle polyvalence, mais ne vous attendez pas à des résultats de flagships.

Enfin, ce smartphone s’équipe d’une batterie de 4160 mAh parfaite pour tenir une longue journée. Si toutefois, le manque de batterie se fait sentir, il est toujours possible de le recharger rapidement jusqu’à 20 W via son port USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi 10 Lite.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10 Lite.

