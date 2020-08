Le pack Samsung Galaxy A41 + JBL Go 2 est en promotion ce mois d’août

Le Samsung Galaxy A41 ne cesse de baisser de prix. Y compris lorsqu'il est inclus avec l'enceinte JBL Go 2 ! En effet, Boulanger fait chuter ce pack à 279 euros au lieu de 333.

Lancé en juin 2020, le Samsung Galaxy A41 est l’un des smartphones milieu de gamme du constructeur coréen. Il se défend avec de bonnes qualités et une expérience agréable en main malgré son prix bas. Ce dernier est d’ailleurs encore plus avantageux, puisqu’il est en promotion actuellement au sein d’un pack.

En bref

Un écran Super AMOLED de 6,1 pouces

Un module photo polyvalent

Bonne autonomie avec sa batterie 3500 mAh

Au lieu de 333 euros initialement, le pack comprenant le Samsung Galaxy A41 et l’enceinte JBL Go 2 est affiché au prix de 279 euros sur Boulanger. Le smartphone vous revient ainsi à 244 euros si l’on ôte le prix de l’enceinte.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy A41 arbore un bel écran lumineux avec une dalle Super AMOLED 6,1 pouces et une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il sera un peu plus pratique au niveau de la prise en main comparé à son grand frère, le A51 et ses 6,5 pouces. Le A41 diffère aussi visuellement du A51 par la présence d’une encoche au lieu d’une bulle au sommet de l’écran.

7 /10 Samsung Galaxy A41 Fiche produit Voir le test Disponible à 279 €

Côté puissance, le smartphone pèche un peu : son SoC milieu de gamme MediaTek Helio P65 propose des performances plus ou moins équivalentes à celle du Snapdragon 712. Le A41 promet d’être relativement fluide dans un usage classique, mais démontre quelques ralentissements au lancement de certaines applications. On fera l’impasse sur les beaux graphismes des jeux 3D comme Fortnite, mais le A41 s’en sortira très bien sur les jeux mobiles en 2D.

Heureusement, ce Samsung Galaxy A41 se démarque par son module photo triple capteur de bonne facture. Le capteur principal de 48 mégapixels est couplé à un objectif grand-angle 8 mégapixels et à un objectif dédié au mode portrait de 5 mégapixels. On a donc droit à une bonne polyvalence et des clichés de jour précis et bien maîtrisés. Les résultats ne seront toutefois pas aussi nets en basse lumière, et le smartphone n’embarque pas de mode nocturne pour corriger cela. Mais pour ce prix, le module photo reste tout de même efficace dans l’ensemble.

Là où le A41 marque des points, c’est sur son autonomie. Il dispose d’une petite batterie de 3 500 mAh qui permettra quand même de tenir deux jours loin d’une prise. Tout dépendra évidemment de votre utilisation bien sûr, mais lors de notre test, nous y sommes arrivés. Il est de plus compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W via son port USB-C.

Enfin, outre le smartphone, vous trouverez également une petite enceinte JBL Go 2 bien pratique qui vous accompagnera à la rentrée lors de vos sessions travail ou détente. Légère et surtout étanche, elle assurera environ 5 heures d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy A41.

