Un rapport qualité-prix imbattable pour le Xiaomi Poco F2 Pro à 338 euros

Poco commence à se faire une notoriété avec ses smartphones au rapport qualité-prix presque inégalable. Ce Poco F2 Pro est le "flagship killer" de 2020 et il est proposé à 338 euros sur Rakuten au lieu de 549 euros habituellement.

Poco n’est pas encore un nom extrêmement connu, mais la marque sortie de la cuisse de Xiaomi propose des smartphones aux caractéristiques haut de gamme à un prix « modique ». Son Poco F2 Pro, avec un SoC Snapdragon 865, 6 Go de mémoire vive et une compatibilité 5G est à seulement 338 euros sur Rakuten au lieu de 549.

En bref

Un excellent écran

La puissance du Snapdragon 865

Un smartphone déjà prêt pour la 5G

Le Xiaomi Poco F2 Pro est disponible à 338 euros sur Rakuten au lieu de 549 euros dans sa version avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne en coloris Bleu, Blanc ou Gris.

Bien que ce soit un modèle importé, le smartphone est 100 % compatible avec les bandes 4G françaises.

Pour en savoir plus 👇

Le design de ce Poco F2 Pro n’a rien de très original, mais il reste tout de même réussi. On retrouve un dos en verre brossé avec de beaux reflets et un écran presque borderless sans encoche et sans poinçon puisque l’appareil photo frontal est rétractable comme le OnePlus 7 Pro ou le Xiaomi Mi 9T avaient pu le faire.

L’écran est d’ailleurs un excellent point de ce smartphone. Profitant de l’AMOLED et d’une définition Full HD+, il offre un excellent rendu des couleurs, des contrastes infinis et une très bonne luminosité. On pourrait chipoter sur l’absence du 90 ou 120 Hz, mais c’est vraiment pour chercher la petite bête.

L’autre point fort du Poco F2 Pro est son SoC. Le Snapdragon 865, couplé ici à 6 Go de mémoire vive, est irréprochable. N’importe quelle tâche tournera sans aucun problème, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux ou jouer à un jeu gourmand comme Fortnite PUBG. De plus, sa batterie de 4 700 mAh lui permet de tenir plus d’une journée !

Si vous attendez avec impatience l’arrivée de la 5G, ce smartphone aussi ! Il est compatible avec la nouvelle technologie d’internet mobile qui va commencer à se déployer en France à partir de la fin d’année. Enfin, le quadruple capteur photo fait un très bon travail. Le combo grand-angle + ultra grand-angle + macro + profondeur réalise de très bons clichés qui sauront satisfaire la plupart des utilisateurs. Ce n’est pas un Google Pixel ou un iPhone, mais il s’en sort très bien.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Xiaomi Poco F2 Pro.

