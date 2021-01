La version 5G du Samsung Galaxy S20 FE chute sous les 500 € lors des soldes

Le Galaxy S20 FE compatible 5G est actuellement le meilleur rapport qualité/prix du côté de chez Samsung pour les soldes. Il passe de 759 à "seulement" 499 euros sur Rakuten, en coloris vert ou violet.

Le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) reprend tous les bons éléments d’un smartphone haut de gamme pour un prix contenu par rapport aux autres références premium du constructeur coréen. La version 5G passe un cap tarifaire à l’occasion des soldes : celui des moins de 500 euros.

En bref

L’écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

La version 5G avec la puissance du Snapdragon 865

La batterie de 4 500 mAh et la compatibilité charge sans fil

Au lieu de 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 499 euros sur Rakuten, en coloris vert ou violet. De plus, vous recevrez environ 50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G se différencie des autres S20 sur de nombreux aspects, à commencer par son écran de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ qui n’est pas Dynamic AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, mais Super AMOLED à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien.

Le smartphone embarque d’ailleurs un Snapdragon 865 (compatible 5G) avec 8 Go de RAM, et non pas un SoC Exynos 990. C’est l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android et c’est un plaisir de pouvoir en profiter sur un appareil estampillé Samsung. D’autant plus que la solution de Qualcomm permet également une meilleure efficacité énergétique, traduite par une meilleure autonomie.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, le Galaxy S20 FE tient alors facilement toute une journée, voire plus, en abusant du mode 120 Hz et des applications gourmandes. Il offre aussi une compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 25 W (même s’il n’y a qu’un chargeur 15 W dans la boîte), la charge sans fil jusqu’à 15 W et même la charge sans fil inversée.

L’appareil photo n’est enfin pas aussi polyvalent que les autres Galaxy S20, mais il reste très bon. Son module équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels est capable de prendre de très beaux clichés, même si l’on aurait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

