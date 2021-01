Le Xiaomi Mi 10 Lite compatible 5G est de retour à 269 € pour les soldes

Vous recherchez un smartphone performant et compatible 5G sans ruiner tout votre budget pendant les soldes d'hiver 2021 ? Voici le Xiaomi Mi 10 Lite équipé d'un Snapdragon 765G qui passe de 399 à seulement 269 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 9T est actuellement le smartphone 5G le moins cher du marché, lancé à 249 euros. Mais pour seulement 20 euros de plus pendant les soldes d'hiver 2021, vous pouvez obtenir le très bon Xiaomi Mi 10 Lite qui propose une fiche technique en tout point supérieure à son petit-frère.

L’écran AMOLED de 6,57 pouces

Un Snapdragon 765G très puissant

La polyvalence de ses 4 capteurs photo

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite compatible 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR. Cela représente une économie de 130 euros sur son prix d’origine.

Le design à encoche assez classique du Xiaomi Mi 10 Lite n’est clairement pas un point fort. C’est plutôt sa fiche technique qui donne envie. Avec un écran borderless AMOLED de 6,57 pouces affichant une définition Full HD+, le smartphone chinois propose presque ce qui se fait de mieux sur cette gamme de prix, à l’exception du taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz.

Il est ensuite propulsé par 6 Go de mémoire vive avec le Snapdragon 765G, un processeur gaming qui délivre une puissance très élevée. Cette configuration est tout simplement capable de lire la majorité des jeux 3D gourmands du moment avec de bonnes conditions graphiques et fait mieux que le nouveau Redmi Note 9T sur les benchmarks.

Du côté de la photo, on retrouve un module équipé de quatre capteurs, 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, qui apporte une bonne polyvalence. Il y a de nombreux modes assez classiques, comme le mode portrait, ultra grand-angle ou encore macro, mais aussi des possibilités plus que bienvenues comme les vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion 1080p à 120 images par seconde. La qualité des clichés est également au rendez-vous, mais un peu moins de nuit.

Xiaomi oblige, le smartphone n’a pas à rougir de son autonomie grâce à sa batterie de 4 160 mAh bien gérée. Il tient facilement une journée entière, voire plus si votre utilisation quotidienne est modérée. De plus, la charge rapide jusqu’à 20 W via le port USB-C est également de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

