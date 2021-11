Les sept TV OLED en promotion pour le Black Friday chez LG, Philips, Panasonic et Hisense

Il n’existe pas de formule parfaite pour acheter le bon téléviseur, surtout quand on veut l'acheter au meilleur prix. SI vous voulez changer de téléviseur cette année, voici trois offres qui devraient vous intéresser.

OLED ou LED ou QLED ? La grande question que vous vous posez qu’il s’agit de changer de téléviseur. Acheter un nouveau téléviseur peut être ressenti comme une expérience particulièrement stressante pour un certain nombre de raisons. Il y a une quantité terrifiante de jargons à parcourir, avec peu d’informations réelles sur les fonctionnalités qui conduisent réellement à une meilleure expérience.

Si vous interrogez la rédaction Frandroid, on sera beaucoup plus facilement séduits par l’OLED. Nous avons d’ailleurs un guide d’achat dédié à cette technologie. L’OLED est généralement considérée comme la technologie la plus premium des deux technologies, notamment parce que, dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus chère. Comme cette technologie n’utilise pas de rétroéclairage, chaque pixel est capable de produire sa propre lumière ou de s’éteindre complètement. Cela donne aux écrans OLED des niveaux de noir vraiment impressionnants, ce qui amène une grande sensation de profondeur. De plus, les angles de vision sur les téléviseurs OLED sont excellents.

Ce qui est également bien avec les OLED, c’est que pratiquement tous les modèles du marché, quel que soit le fabricant, utilisent les mêmes dalles LG Display. Cela signifie que la qualité d’image est toujours bonne, quel que soit le téléviseur OLED du fabricant que vous achetez. La qualité de l’image n’est pas identique, bien sûr, mais à moins que des termes tels que « upscaling » et « gestion du mouvement » ne signifient quelque chose pour vous, il est peu probable que vous vous souciez trop des distinctions. La niveau est généralement très élevé pour les OLED.

Nous avons donc sélectionné les trois offres de TV OLED les plus intéressantes du moment, toutes avec une diagonale de 55 pouces ou 65 pouces.

Les TV LG

La plus célèbre des TV est en promotion, la LG OLED55C1. On vous laisse 10 minutes pour relire le test complet, mais vous n’aurez pas plus de temps : la Fnac permet d’obtenir la 55 pouces C1 pour 1005 euros environ, pensez à bien remplir l’ODR.

L’offre alternative est celle de Boulanger qui fête les jours magiques : 990 euros, mais il faudra penser à renvoyer l’ODR de 100 euros. Rakuten a également une offre à 990 euros avec le code RAKUTEN15 (ODR de 100 euros).

Il y a également l’offre LG OLED65C1 que vous pouvez retrouver sur Rue Du Commerce pour 1489 euros. Notez que pour les jours magiques, Boulanger propose également la TV OLED65C1 pour 1490 euros (via une ODR de 100 euros).

Si votre budget est plus petit, tournez-vous vers la LG OLED55A1. Le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4. Et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et d’obtenir un rendu très détaillé.

Sur ce modèle, on retrouvera une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, on aura droit à une émulation Dolby Atmos.

Juste à savoir, les LG A1 proposent un taux de rafraichissement limité à 60 Hz et ne dispose d’aucune connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K @ 120 Hz. Ce sont donc des modèles à éviter si vous voulez profiter pleinement de votre PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, la TV de LG propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Ce modèle est à 799 euros à la Fnac, c’est un très bon prix.

Philips 55OLED706

Vous pourrez également trouver le modèle Philips 55OLED706 au format 55 pouces. Pour 1000 euros, la marque tout droit venue des Pays-Bas propose en effet un téléviseur ultra complet profitant de l’OLED sur une diagonale de 55 pouces, soit environ 139 cm, compatible avec toutes les meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour le son.

Cette TV intègre 2 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences de 10 W ainsi qu’un haut-parleur de graves de 30 W, pour une expérience sonore très convaincante. De plus, la technologie DTS Play-Fi est de la partie pour une compatibilité multiroom avec des enceintes externes.

Pour revenir à la qualité d’images, elle est quasi irréprochable et magnifiée par le processeur Philips P5 utilisant une IA pour affiner les détails, proposer des contrastes réalistes ainsi que des couleurs riches et des mouvements toujours fluides. Vous profiterez d’ailleurs des meilleurs graphismes possible avec votre PS5 ou Series X grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps, tout en profitant d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Ce n’est pas tout, la 55OLED706 est aussi compatible AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Même la fonction Ambilight sur 3 côtés, activable d’un simple bouton depuis la télécommande, s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion.

A la Fnac, elle est à 850 euros seulement.

Elle profite d’un tarif de 999 euros chez E.Leclerc, soit 300 euros de remise.

Philips 65OLED805

Si vous cherchez un TV OLED avec Ambilight, Philips possède un atout majeur face à ses concurrents qui vendent des téléviseurs avec la même dalle OLED. Notez que ce n’est pas l’unique point fort de ce produit, puisque son processeur P5 AI est très performant. Autre point fort par rapport à LG ou Panasonic : la présence d’Android TV en tant qu’OS.

Le modèle Philips 65OLED805 est à 1390 euros au format 65 pouces, soit 100 euros de réduction immédiate.

Hisense 65A9G

Environ 1000 euros pour du 65 pouces, c’est très rare. Ici, on a le modèle Hisense 65A9G, qui offre la compatibilité HDMI 2.1 VRR, ALLM et eARC. Avec une exception, tout de même, malgré le HDMI 2.1, il ne supporte pas la 4K @ 120 Hz via HDMI. Cependant, il est compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ.

Fnac le vend 1530 euros pendant le Black Friday, et vous avez une ODR de 500 euros par ici : soit 1030 euros au total.

LG OLED55B1 et Philips 55OLED705

Carrefour propose deux promotions intéressantes si vous êtes à la recherche d’un TV OLED : le modèle LG OLED55B1 revient à 959,2 euros, dont 219,80 euros de bons d’achat.

Il y a aussi le modèle Philips 55OLED705 qui revient à 799,2 euros, dont 199,80 euros de bons d’achat. Ce sont des tailles de 55 pouces (près de 140 cm), vous pouvez facilement vous créer une carte de fidélité Carrefour dont vous aurez besoin.

Panasonic TX-55JZ1000E

Après LG et Philips, voici une autre solution OLED en 55 pouces : Panasonic TX-55JZ1000E. Cette TV arrive avec un processeur HCX Pro Intelligent Processor, le support HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ, HDMI 2.1 et 120 Hz… bref, du très bon !

Vous trouverez ce bon plan sur Ubaldi, avec le code 20BLACK4621. Comptez 996 euros.

