Black Friday, le meilleur moment pour acheter un TV OLED : les 5 modèles en promo

Il n’existe pas de formule parfaite pour acheter le bon téléviseur, surtout quand on veut l'acheter au meilleur prix. Si vous voulez changer de téléviseur cette année, voici trois offres qui devraient vous intéresser.

OLED ou LED ou QLED ? La grande question que vous vous posez qu’il s’agit de changer de téléviseur. Acheter un nouveau téléviseur peut être ressenti comme une expérience particulièrement stressante pour un certain nombre de raisons. Il y a une quantité terrifiante de jargons à parcourir, avec peu d’informations réelles sur les fonctionnalités qui conduisent réellement à une meilleure expérience.

Si vous interrogez la rédaction Frandroid, on sera beaucoup plus facilement séduits par l’OLED. Nous avons d’ailleurs un guide d’achat dédié à cette technologie. L’OLED est généralement considérée comme la technologie la plus premium des deux technologies, notamment parce que, dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus chère. Comme cette technologie n’utilise pas de rétroéclairage, chaque pixel est capable de produire sa propre lumière ou de s’éteindre complètement. Cela donne aux écrans OLED des niveaux de noir vraiment impressionnants, ce qui amène une grande sensation de profondeur. De plus, les angles de vision sur les téléviseurs OLED sont excellents.

Ce qui est également bien avec les OLED, c’est que pratiquement tous les modèles du marché, quel que soit le fabricant, utilisent les mêmes dalles LG Display. Cela signifie que la qualité d’image est toujours bonne, quel que soit le téléviseur OLED du fabricant que vous achetez. La qualité de l’image n’est pas identique, bien sûr, mais à moins que des termes tels que « upscaling » et « gestion du mouvement » ne signifient quelque chose pour vous, il est peu probable que vous vous souciez trop des distinctions. La niveau est généralement très élevé pour les OLED.

Nous avons donc sélectionné les trois offres de TV OLED les plus intéressantes du moment, toutes avec une diagonale de 55 pouces ou 65 pouces.

LG OLED55C2

Le catalogue des téléviseurs LG est vaste si vous êtes à la recherche d’une bonne référence. La gamme C vous fait bénéficier des meilleures technologies du constructeur pour un rapport qualité-prix imbattable. Le LG OLED55C2 est en ce moment mis en promotion.

Lors de notre test du LG OLED55C2, nous avons pu mettre en lumière plusieurs de ses qualités. La dalle OLED 4K permet une excellente luminosité, mais aussi des couleurs très fidèles. C’est un régal de l’utiliser au quotidien. Elle possède aussi l’un des inputs lag les plus bas du marché, la rendant aussi excellente en gaming. C’est la meilleure offre TV disponible en ce moment.

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 1 099 euros sur Cdiscount.

LG OLED55CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming.

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 euros sur le site de la Fnac de Darty.

Nous avons également pu identifier une promotion sur Rakuten, ce modèle y est vendu pour 899 euros.

Philips 55OLED856

Avec sa TV 55OLED856, Philips a coché un grand nombre de cases que les utilisateurs recherchent avant de passer à la caisse. Côté affichage, comme son nom l’indique, cette TV embarque une dalle OLED, qui promet des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives.

Outre sa définition 4K, elle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Notez d’ailleurs que cette TV dispose de la technologie DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente à tout moment.

Le modèle profite d’ailleurs d’une réduction de 300 euros qui fait passer son prix de 1 799 euros à 999 euros sur Darty.

Samsung OLED QE55S95B

Testé et approuvé, il s’agit bien d’un écran OLED de Samsung. Ce format 55 pouces devrait satisfaire beaucoup de monde avec la qualité de la dalle QD-OLED.

Ce téléviseur Samsung OLED QE55S95B est à 1249 euros, le meilleur prix observé pour ce modèle.

La TV Philips 55OLED706

On est cette fois-ci chez Philips avec toutes les technologies dédiées, dont l’Ambilight. On appréciera ici le processeur P5 AI Perfect Picture Engine, la compatibilité HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos ainsi que l’OS embarqué. Il s’agit d’Android avec le Play Store, la fonction Chromecast et Google Assistant.

Cette TV intègre 2 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences de 10 W ainsi qu’un haut-parleur de graves de 30 W, pour une expérience sonore très convaincante. De plus, la technologie DTS Play-Fi est de la partie pour une compatibilité multiroom avec des enceintes externes.

Si vous êtes à la recherche des fonctions uniques à Philips, dont l’Ambilight, voici un modèle à surveiller, il est à 899 euros chez Electro Dépot.

