Top 3 des smartphones récents de novembre 2022 : notre sélection

Nous passons au mois de novembre. Il est donc temps de déterminer quels sont les trois smartphones qui nous ont le plus marqués positivement parmi ceux testés en octobre. Voici notre Top 3 avec Google, Samsung et Apple.

Chaque jour de chaque semaine de chaque mois de chaque année, chez Frandroid, nous testons des produits en tous genres. Et l’une de nos missions principales est de pouvoir vous orienter vers les meilleurs smartphones.

Or, il y a tellement de modèles qui sortent au fil de l’an qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Prenons donc un peu de recul : place au top 3 des smartphones récents de novembre 2022. Ce sont les trois téléphones testés par notre rédaction en octobre et qui nous ont le plus plu. Ils méritent ainsi de figurer dans cette sélection mensuelle.

Google Pixel 7 Le champion modeste

Le Pixel 7 est le petit champion de Google. Il ne promet pas monts et merveilles, mais plutôt de bonnes fonctionnalités pratiques (exemple : corriger le flou des photos) pour un prix décent. Attention, ce n’est pas le smartphone le moins cher du marché, loin de là. Mais dans son segment de prix, il excelle en photo, propose des options intelligentes et une interface facile à prendre en main.

Le Google Pixel 7, c’est aussi l’assurance d’avoir un smartphone Android mis à jour pendant longtemps : au moins trois ans pour les versions majeures de l’OS et cinq ans de suivi sur les patchs de sécurité. Bref, nous pouvons chaudement recommander le Pixel 7. Si vous allez plus loin : le Google Pixel 7 Pro est plus grand et se dote d’un téléobjectif… mais il coûte significativement plus cher.

Samsung Galaxy A23 5G Le bon petit prix

Le Samsung Galaxy A23 5G n’a pas de quoi être prétentieux, mais il peut clairement être satisfait de lui-même. Pour un prix très accessible, il sait faire à peu près tout ce qu’on attend de lui en entrée de gamme. Pas de surprise donc, mais pas de déception non plus.

Bref, Samsung signe un beau Galaxy A23 offrant un bel écran, un design soigné et une autonomie qui rassure. Une bonne affaire en somme.

Apple iPhone 14 Plus Le truc en plus d'Apple

« L’iPhone 14 Plus est un iPhone 14 en plus grand ». Ceci est la première phrase de la conclusion de notre test du smartphone d’Apple. On retrouve donc sur le modèle « Plus » les mêmes qualités que son petit frère… mais avec une meilleure qualité audiovisuelle et un format plus inédit.

La note de 7/10 que nous avons accordé à l’iPhone 14 Plus pourrait se transformer en 8/10 pour les utilisateurs et utilisatrices habitués et attachés à Apple et qui n’ont pas envie de passer sur Android.

