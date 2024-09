TV Thomson QLED Pro de 43 jusqu’à 100 pouces, on connait les prix et ils sont abordables

La marque Thomson vient de lever le voile sur les prix de sa nouvelle gamme de téléviseurs QLED Pro, promettant une expérience visuelle immersive et des performances de pointe pour des tarifs abordables. Ces nouveaux modèles sont disponibles dans des tailles allant de 43 à 100 pouces.

Thomson 100QG7C14 100 pouces // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La série de TV Thomson QLED Pro QG7C14 compte 7 nouvelles références qui couvrent les diagonales de 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 100 pouces. Après une rapide présentation mais sans avoir pu les voir en avril, elles étaient exposées lors du salon IFA 2024.

Elles sont toutes dotées d’une dalle embarquant la technologie QLED (Quantum Dot avec rétroéclairage Direct LED), offrant des couleurs plus vives et un contraste amélioré par rapport aux écrans LED traditionnels. La gamme QLED Pro QG7C14 de Thomson se distingue par sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une fluidité d’image particulièrement appréciable pour les contenus des jeux vidéo et plus spécifiquement pour les personnes qui utilisent des PC Gaming.

Les téléviseurs sont également compatibles avec les normes HDR10 et Dolby Vision, assurant une reproduction fidèle des couleurs et des contrastes. Ils sont capables d’afficher des définitions Ultra HD et pour compléter l’expérience visuelle, Thomson a équipé ses téléviseurs QLED Pro de la technologie audio Dolby Atmos. Les haut-parleurs intégrés offrent une puissance de sortie de 20 watts, selon la marque, pour les modèles de 50 pouces et plus.

Thomson 43QG7C14 43 pouces // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Une interface Google TV avec contrôle par la voix

Les téléviseurs QLED Pro de Thomson fonctionnent sous Google TV, basé sur Android 12 avec son lot d’applications. Rappelons que cette interface permet de créer plusieurs profils personnalisés, bénéficiant ainsi de recommandations adaptées à tous les membres de la famille, selon les préférences de visionnage.

En outre, l’assistant vocal Google est aussi intégré, permettant de contrôler le téléviseur à la voix et d’accéder rapidement aux informations ou aux contenus souhaités. La fonction Chromecast est également présente, facilitant la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette.

75QG7C14 75 pouces // Source : Thomson

La gamme QLED Pro est équipée de quatre ports HDMI, offrant une compatibilité avec les dernières consoles de jeux et les appareils 4K. On trouve également trois ports USB, une prise Ethernet, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

TV sur un pied pivotant pour une meilleure ergonomie

Thomson a opté pour un design minimaliste avec des bordures ultra-fines, s’intégrant harmonieusement dans tous les intérieurs. Le pied central pivotant offre une flexibilité d’installation et permet d’orienter l’écran pour un confort de visionnage optimal. En plus, la télécommande rétroéclairée facilite l’utilisation dans l’obscurité et intègre des boutons d’accès rapide aux principales applications de streaming.

65QG7C14 65 pouces // Source : Thomson

Prix et disponibilité de la série Thomson QLED Pro QG7C14

L’un des points forts de cette nouvelle gamme est son positionnement tarifaire compétitif. Les prix débutent à 599 euros pour le modèle 43 pouces (43QG7C14) et s’étendent jusqu’à 2999 euros pour la version 100 pouces (100QG7C14) en passant par le 50 pouces (50QG7C14) à 649 euros, le 55 pouces (55QG7C14) à 699 euros, le 65 pouces (65QG7C14) à 899 euros, le 75 pouces (75QG7C14) à 1199 euros et le 85 pouces (85QG7C14) à 1699 euros.