iPhone : comment désactiver la luminosité automatique sur iOS 16

Voici comment désactiver la luminosité automatique de votre iPhone sur iOS 16. La marche à suivre est simple, mais il faut la connaître.

iOS 16 tourne sur tous les iPhone à jour, notamment sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Si le système d’Apple est intelligemment conçu à bien des égards, il y a quelques réglages plus difficiles à trouver que les autres. Cela vaut particulièrement pour la luminosité de l’écran. Certes, il n’y a rien de compliqué à abaisser le panneau des raccourcis et ajuster la jauge dédiée. Cependant, par défaut, votre iPhone active la luminosité automatique. Or, les réglages opérés par le téléphone ne vous conviendront pas forcément tous les jours. Il faut donc savoir comment la désactiver et prendre totalement la main sur cette fonction en cas de besoin.

Nous vous expliquons donc comment désactiver la luminosité automatique sur iPhone avec iOS 16.

Désactiver la luminosité automatique sur iPhone

La méthode que nous allons décrire ci-après fonctionne au moins avec iOS 16. Pour désactiver la luminosité automatique de votre iPhone, voici ce qu’il faut faire.

Ouvrez les Réglages de l’iPhone et appuyez sur Accessibilité. Taper sur l’option Affichage et taille du texte. Faites défiler le menu jusqu’en bas et désactiver l’interrupteur de la ligne Luminosité automatique.

Vous aurez ainsi vraiment la main sur la gestion de la luminosité de votre iPhone. N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur l’activation du retour haptique sur iOS 16.

