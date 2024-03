Zenfone 11 Ultra : ce nouveau smartphone d’Asus a tout d’un grand, même la taille

Asus a présenté son nouveau smartphone haut de gamme, le Zenfone 11 Ultra, qui semble davantage tirer son inspiration de la gamme ROG Phone que de son prédécesseur.

L’annonce était attendue et Asus n’a pas manqué son rendez-vous. Comme prévu, le constructeur taïwanais a présenté ce jeudi son nouveau smartphone haut de gamme, l’Asus Zenfone 11 Ultra. Si le smartphone arbore l’étiquette « Zenfone », il a en fait davantage en commun avec l’Asus ROG Phone 8 Pro, lancé au CES, qu’avec le Zenfone 10 de l’an dernier.

Un Zenfone plus grand que les précédents

Déjà, contrairement au Zenfone 10, le Zenfone 11 Ultra est un grand smartphone, avec un écran de 6,78 pouces de diagonale, contre 5,92 pouces pour son prédécesseur. Alors que les téléphones de la gamme Zenfone se distinguaient jusque là par leur petit gabarit, il semble qu’Asus ait cette fois changé son fusil d’épaule en proposant un smartphone dans les normes de ce qui se fait sur le segment haut de gamme en 2024. L’écran Oled est par ailleurs annoncé comme pouvant monter jusqu’à une luminosité de 2500 cd/m² en HDR et 1600 cd/m² en mode haute luminosité classique. L’écran profite par ailleurs d’un taux de rafraîchissement variable grâce à la technologie LTPO pouvant atteindre les 144 Hz dans les jeux. Il se contente cependant d’une définition Full HD+.

Du côté des performances, l’appareil reprend la même recette que le ROG Phone 8 avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Concrètement, le smartphone embarque donc l’un des processeurs les plus puissants actuellement proposés sur Android.

Un téléobjectif avec zoom x3 supplémentaire

Pour la photo, il faudra compter sur trois appareils photo à l’arrière, une évolution par rapport aux deux capteurs intégrés au Zenfone 10. L’Asus Zenfone 11 Ultra est ainsi doté d’un module grand-angle (50 Mpx, 1/1,56″, f/1,9), d’un module ultra grand-angle (13 Mpx, f/2,2) et, petite nouveauté, d’un téléobjectif avec zoom optique x3 (32 Mpx, f/2,4). Pour les selfies, le smartphone embarque, en façade, un capteur de 32 Mpx doté d’une matrice RGBW avec un sous-pixel blanc censé permettre de meilleurs clichés en situation de basse lumière.

Qui dit plus grand format dit également plus grande batterie et le Zenfone 11 Ultra est ici équipé d’un accumulateur de 5500 mAh. Le smartphone est par ailleurs compatible avec une charge rapide jusqu’à 65 W Power Delivery 3.0 et PPS, mais Asus ne fournit malheureusement pas de chargeur dans la boîte. Il faudra donc vérifier que le chargeur que vous utilisez suive bien ces normes. La charge sans fil Qi par induction est par ailleurs de la partie, avec une puissance de 15 W, mais ni la charge sans fil inversée, ni le standard Qi 2.0.

Enfin, signalons que l’Asus Zenfone 11 Ultra est doté d’une prise casque, d’un dos en verre, d’une certification IP68 et de nombreuses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (fonds d’écran, recherche sémantique dans les menus, traduction pour les appels, etc.). Le smartphone profite par ailleurs d’Android 14 avec l’interface ZenUI. Asus précise cependant que le téléphone profitera d’au moins deux ans de mises à jour majeures d’Android et de quatre ans de patchs de sécurité. À ce titre, le constructeur taïwanais accuse toujours un sérieux retard face aux sept ans de mises à jour promis par Samsung ou Google.

Prix et disponibilité du Zenfone 11 Ultra

L’Asus Zenfone 11 Ultra est d’ores et déjà disponible en précommande avec de premières livraisons attendues le 14 avril. Il est proposé au prix de 999,99 euros en version 12/256 Go et à 1099,99 euros en configuration 16/516 Go. Le smartphone est décliné en noir, bleu, gris ou sable.