« Elle va vaincre la Model Y » : le plus grand concurrent de Tesla voit grand pour sa nouvelle voiture électrique

Récemment dévoilée, la nouvelle Denza N7 de BYD (qui vient tout juste de dépasser la firme d'Elon Musk) pourrait faire beaucoup de mal à la Tesla Model Y, sa plus grande rivale à l'heure actuelle. C'est en tout cas ce qu'estime un porte-parole de la marque chinoise, qui indique que son crossover électrique serait bien plus avancé que son concurrent.

Si la situation de Tesla inquiétait les spécialistes quelques années plus tôt, la firme se porte aujourd’hui beaucoup mieux. Cependant, elle doit tout de même faire face à la concurrence grandissante des constructeurs chinois, et notamment d’un en particulier. Il s’agit de BYD, qui vient de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique dans le monde, dépassant la firme d’Elon Musk.

Une grande rivalité

Et ce dernier ne compte pas se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Il prévoit de lancer de nouveaux modèles à travers le monde, dont le petit SUV Yuan Up en préparation et la Sea Lion 07 récemment dévoilée. Mais ce n’est pas tout, car la firme basée à Shenzhen, en Chine, possède également plusieurs sous-marques, dont Denza. Cette dernière fut créée en 2012 et est en fait le fruit d’une collaboration entre BYD et le groupe allemand Daimler (Mercedes).

Ce dernier a finalement décidé de laisser le contrôle à 90 % à son associé, tout en continuant d’apporter son aide au développement de ses nouveaux modèles. C’est ainsi qu’en fin d’année 2022, Denza avait dévoilé son D9, que nous avions découvert au salon de Munich, tandis que la nouvelle N7 fut présentée l’an dernier. Cette dernière prend la forme d’un crossover électrique, que nous avions pu approcher lors d’un précédent voyage au siège de la marque. Et sans surprise, elle chasse sur les terres de la Tesla Model Y.

Les spécialistes ne cessent de comparer les deux modèles, qui affichent des caractéristiques techniques et un positionnement assez similaires. Mais selon Zhao Changjiang, directeur général de la division commerciale de Denza, la voiture surélevée chinoise devrait bientôt donner une belle raclée à son rival américain. C’est en tout cas ce qu’il a récemment affirmé, dans une déclaration postée sur les réseaux sociaux et relayée par le site Auto Home.

Il fait en effet référence à un message publié sur X (anciennement Twitter) quelques mois plus tôt, posté par l’internaute NicklasNilsso14, opposant BYD et Tesla. Ce dernier affirmait que la firme américaine avait bien plus de compétences que son rival chinois. Ce à quoi Elon Musk lui-même avait répondu, affirmant que « Tesla est une entreprise d’IA/robotique qui apparaît comme un constructeur automobile aux yeux de beaucoup« . Et cela n’a pas manqué de faire réagir le groupe chinois.

Une réelle expertise

C’est donc à cette attaque que Zhao Changjiang a répondu, visant directement le PDG de la firme basée au Texas. Il explique que « dire que nous sommes un éditeur de logiciels automobiles donne l’impression que nous le sommes pas vraiment ou que nous sommes faibles. Laissez-moi vous dire que nous sommes très forts maintenant ! » Il s’adresse alors directement à Tesla, rappelant qu’il ne compte absolument pas se laisser faire et menaçant même la marque.

Pour lui, Tesla devra faire face à de « sérieux défis dans les systèmes de conduite assistée intelligente en 2024″. Il va d’ailleurs même jusqu’à dire que la « Denza N7 va changer la structure du marché et vaincre la Model Y« . Des menaces qui ne devraient sans doute pas tarder à faire réagir Tesla, dont l’Autopilot est dans le collimateur de la justice américaine depuis de nombreuses années. D’autant plus qu’il n’est même plus le meilleur système de conduite autonome du marché, dépassé par Ford selon une comparaison américaine.

Autant dire que le constructeur américain, qui s’apprête à lancer deux modèles électriques abordables, aura donc fort à faire pour rester dans la course. D’autant plus que BYD prévoit également une guerre des prix sans pitié pour cette année 2024, alors que la firme pourrait être très compétitive sur ce point. Si elle est pour le moment privée de bonus écologique en France, cela pourrait bientôt changer avec la construction de son usine en Hongrie.