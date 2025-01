CES 2025 : Dell s’inspire d’Apple pour « simplifier » ses PC portables

À l’occasion du CES 2025, la marque Dell présente sa nouvelle gamme de PC : les Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. L’inspiration prise à Apple est évidente, mais pas la lecture de ses gammes.

Ceci est un Dell 14 Plus

« J’aime bien votre marque, mais je ne sais jamais quel produit choisir ». C’est probablement le retour qu’entendent le plus souvent les grandes marques du segment des PC portables. Il faut dire que face à des marques comme Apple ou Razer qui simplifient au maximum leurs choix, en ne proposant que des changements de diagonales, stockages et RAM, les marques plus traditionnelles se doivent de correspondre à un maximum de clients différents en même temps.

Dell fait partie de ces marques traditionnelles, alors que l’acteur historique a l’habitude de répondre aux demandes de tout un tas de portefeuilles différents. Mais pour le CES 2025, le constructeur annonce s’efforcer désormais de simplifier les choses.

Dell, Dell Pro et Dell Pro Max officialisés

Dell est très fier d’annoncer la disparition de ses gammes Inspiron, Latitude et Optiplex pour quelque chose de plus « simple : les Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. La première se focalisera sur les usages légers, pour l’école, le surf et la productivité privée. Les Pro sont plus accès sur la productivité au sein d’une entreprise ou dans des domaines plus demandeurs de puissance, quand les Pro Max ne font aucune concession et offrent les performances maximales.

Cette nouvelle segmentation ne concerne pas que les ordinateurs portables. Les Dell Pro par exemple existeront également dans des formats intégrés façon iMac (All in one), ou dans des tours très traditionnelles. Et oui, le parallèle avec les gammes Apple est assez simple à faire, un point sur lequel l’équipe de Dell invoque le fait que « ces différenciations n’ont pas attendu Apple pour exister sur le marché de la tech ». Certes… mais le parallèle est clair.

Ce qui ne l’est pas véritablement est qu’à cette simplification s’ajoute une complexification évidente. Car pour chaque catégorie (Dell/Pro/Pro Max) s’ajoutent trois niveaux de puissance : base, plus et premium. Oui, demain, pour avoir le meilleur PC portable de cette nouvelle nomenclature, il faudra donc réclamer le Dell Pro Max Premium, quand le plus accessible s’appellera simplement… Dell.

Diagonales et designs

Comment repérer chaque produit auquel cas ? Au-delà de ces considérations de puissance, il y a tout simplement les diagonales. À titre d’exemple, les Dell Pro Premium ne seront disponibles qu’en 13 et 14 pouces de diagonales. Les Dell Pro Plus seront disponibles en 13, 14 et 16 pouces , quand le Dell Pro Max aura le droit à des variantes 14 et 16 pouces.

Ceci est un Dell Pro 14

Vous êtes déjà confus ? C’est normal. En essayant de simplifier la nomenclature de sa gamme, le constructeur l’a en vérité rendu beaucoup plus difficile à lire. Mieux vaut simplement se limiter à une liste des produits véritablement prévus par le constructeur pour le moment :

Dell Pro 13/14 Premium

Dell Pro 13/14/16 Plus

Dell Pro 14/16

Dell Pro Max 14/16

Dell 14 Plus (aussi disponible en 2-en-1)

Dell 16 plus (aussi disponible en 2-en-1)

Côté design, il faut avouer que les modèles que nous avons pu prendre en main sont séduisants. Des machines légères, à la connectique plutôt bien étendue et qui ne semblent pas faire énormément de mauvais choix. La seule chose qu’on pourrait vraiment leur reprocher ? De n’avoir aucun trait distinctif.

Dell n’a jamais été l’absolu champion de la diversité, son ADN dédié au B2B ne lui réclamant pas de jouer la carte de l’originalité. Mais face aux XPS de dernières générations qui ont su trouver leur propre identité, ces Dell sont véritablement… classiques. Très classiques. Au point qu’il est impossible de différencier tous ces produits les uns des autres. Seul un modèle Pro Max croisé sur l’événement, mais que nous n’avions pas le droit de prendre en photo, semble incorporer un clavier inspiré des XPS sans les touches capacitives controversées de ce dernier.

Et les fiches techniques dans tout ça ?

Le plus grand focus de Dell sur cette nouvelle série est de bien la designer en tant que « PC IA ». Chaque produit de cette nouvelle génération profitera donc obligatoirement d’une combinaison de CPU, GPU et NPU leur permettant de profiter des dernières nouveautés de ce nouveau monde, notamment du label Copilot+ propulsé par Microsoft et Windows 11.

Dell promet avant toute chose qu’il ne fera plus vraiment de différences entre les créateurs de puce de ce monde. AMD, Intel et Qualcomm sont tous invités à la fête. Ceci étant dit, les Dell Pro ne profiteront pour le moment que de la série Intel Core Ultra série 2 ou les derniers AMD Strix et Kraken. Qualcomm sera également de la partie sur d’autres modèles.

La connectique du Dell Pro 14

Ce que l’on sait est que le Dell Pro 14 Premium aura le droit à un très bel écran Tandem OLED, dont la particularité est d’offrir une plus grande luminosité tout autant que de consommer moins. Les Dell Pro classiques resteront cependant sur des dalles classiques.

Plus intéressants, les Dell Pro Max auront la possibilité d’intégrer des cartes graphiques externes « jusqu’à la série RTX 2000 ». Un élément de langage utilisé sur scène et dans les communiqués de presse, et qui paraît étonnant. Ceci étant, les ingénieurs sur place m’ont bien confirmé que la dernière génération 50 de NVIDIA sera disponible en option.

La connectique d’un Dell 14 Plus

Enfin, un dernier point important : les ports USB sont désormais « modulaires ». Ce qui change vraiment est que les Dell Pro et Pro Max ont des ports USB-C vissés à la carte mère plutôt que soudés, ce qui leur permet une plus grande réparabilité. Une évolution dans le bon sens que l’on aurait aimé voir intégrée à l’intégralité de la gamme.

La complexité de cette nouvelle nomenclature s’exprime également sur les prix. Pour les communiquer, mieux vaut donc une nouvelle fois faire appel à des listes.

Commençons d’abord par les « Dell » de base, qui n’ont pour le moment que des modèles Plus :

Dell 14 Plus : 18 février, 1099 dollars

Dell 14 Plus 2-en-1 : 18 février, 999 dollars

Dell 16 Plus : 18 février, 1149 euros

Dell 16 Plus 2-en-1 : 18 février, 999 dollars

Viennent ensuite les Dell Pro, officiellement les premiers à arriver sur le marché :

Dell Pro 13, 14 Premium : 6 janvier, pas de prix annoncé

Dell Pro 14 et 16 Plus : 6 janvier

Dell Pro 13 Plus : 25 février

Dell Pro 13, 14 et 16 Plus : fin mars/début avril (Intel)

Dell Pro 14, 16 : fin mars/début avril (Intel)

Viennent enfin les Dell Pro Max :

Dell Pro Max 14 et 16 : fin mars/début avril (Intel)

Notez que les versions AMD Ryzen de tous les modèles sont bien prévues, mais sortiront plus tard sur le marché. Dell vise la première moitié de l’année, sans autre précision. Nous n’avons pas encore les prix en euros, ni la disponibilité précise de chaque modèle et leurs caractéristiques techniques.

Que les choses soient claires : si nous ne doutons pas de l’intérêt de chaque machine à leurs sorties respectives, cette gamme est tout simplement illisible sur le papier. Il est difficile d’établir s’il s’agit pour Dell d’un petit loupé, ou bien d’une volonté de noyer le poisson des différences entre ses produits. Il est important de savoir que la gamme XPS n’est pas affectée, et aura le droit à ses nouvelles annonces plus tard dans l’année.