Facebook Portal : les meilleurs produits pour garder le contact sont en promotion

Darty vous propose de préparer Noël en avance avec des promotions sur les produits Facebook Portal. Ces écrans connectés sont parfaits pour garder le contact malgré la distance.

Avec une année 2020 aussi particulière, il n’est pas étonnant que les moyens de communication permettant d’entretenir des relations à distance ont explosé. Pour les utiliser, on peut se contenter d’appareils que l’on possède déjà — comme un smartphone ou un ordinateur — ou bien investir dans un produit dont c’est la principale vocation. C’est par exemple le cas des produits Portal de Facebook, qui sont parfaitement adaptés garder le contact avec ses proches. Juste avant les fêtes de Noël, c’est toute la gamme Portal qui est en promotion chez Darty.

Que permettent les produits Portal de Facebook ?

Tous les produits Portal que nous présentons dans cet article ont un point commun : ils disposent d’une caméra et d’un écran, leur permettant de passer des appels vidéos avec un compte WhatsApp ou un compte Messenger. L’image et l’enregistrement sont de bonne qualité, tout comme le son émit par les haut-parleurs intégrés.

Les produits Portal profitent également de l’intégration d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Grâce à lui, vous pouvez contrôler votre produit Portal par la voix. Cette intégration offre également des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de visionner des séries avec Prime Vidéo ou de contrôler ses objets connectés. Le navigateur intégré permet également de visionner des vidéos sur YouTube, de regarder la télévision, d’aller sur Netflix, etc. Enfin, les produits Portal disposent de leur propre boutique d’applications, qui permet de télécharger Spotify par exemple.

Le Facebook Portal+ (15,6 pouces) à 249 euros

Le Portal+ est le produit le plus généreux de la gamme. En effet, il dispose d’un grand écran tactile de 15,6 pouces rotatif. C’est-à-dire que vous pouvez l’utiliser en mode portrait ou paysage, selon l’usage que vous en faites. La webcam quant à elle profite d’une résolution de 12,5 mégapixels, et permet de passer des appels vidéo de bonne qualité. Lors de ces appels, la caméra va suivre vos mouvements afin que vous soyez toujours au centre de l’image. Si une deuxième personne arrive, les 140 degrés de champ de vision de la caméra permettent de capturer plus large. Enfin, le micro et la caméra sont désactivables physiquement afin de garantir la confidentialité.

Habituellement vendu à 299 euros, le Facebook Portal+ est proposé à 249 euros, en coloris blanc ou en noir. Une belle remise, pour un appareil polyvalent et pratique au quotidien.

Le Facebook Portal 10 pouces à 149 euros

Le Facebook Portal de 10 pouces conserve presque toutes les fonctionnalités de son grand frère, mais dans un format plus compact. Ici, l’écran tactile ne mesure que 10 pouces et reprend l’aspect d’un cadre photo numérique. Celui-ci permet au Facebook Portal d’être installé plus facilement et discrètement. Il perd toutefois son axe rotatif. La caméra propose ici une définition de 13 mégapixels, mais avec un champ de vision légèrement réduit à 114 degrés. Cela reste néanmoins équivalent à l’ultra grand-angle de nos smartphones. Les haut-parleurs sont également un peu moins puissants, mais ils restent suffisants pour sonoriser une petite pièce.

Généralement proposé à 199 euros, le Facebook Portal de 10 pouces est actuellement en promotion au prix de 149 euros, disponible en coloris blanc ou en noir.

La version 8 pouces est également en promotion, pour un prix final de 79 euros. Là aussi, elle est disponible en blanc et en noir. C’est un prix très accessible pour essayer le service sans se ruiner.