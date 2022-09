Le Honor 70 débarque en France : la photo est son maître-mot

Le Honor 70 est un téléphone milieu de gamme avec de sérieux atouts et de sérieux atours. Poids léger, puce capable, capteur IMX 800. Attention à lui.

Le successeur des Honor 50 et 60 vient d’être dévoilé à l’IFA 2022. Appelé sobrement Honor 70, il veut appuyer sur deux points : un design fin et léger, ainsi que quelques prétentions en photo.

Nous avons déjà testé le Honor 70, mais voici un petit tour d’horizon pour avoir une idée de ce que propose le smartphone.

Honor : la prise en main se veut irréprochable

Pour vous convaincre, Honor a mis beaucoup d’efforts à produire un téléphone à la fois agréable à l’œil et en main. Sur la balance, 178 grammes. Sur la table, le petit rectangle mesure 7,91mm d’épaisseur. Petite nouveauté par rapport à la gamme précédente, les bords de son dos sont légèrement recourbés pour faciliter encore la prise en main.

Tous ces efforts ne seraient rien sans un écran digne de ce nom. Le Honor 70 affiche 6,67 pouces de diagonale en Oled, de quoi bien profiter de contrastes infinis. L’écran sera en outre bien vif sur le papier, comptez 120 Hz de rafraîchissement bien sûr, mais aussi une « nouvelle technologie » qui a pour but de limiter le scintillement et donc la fatigue oculaire qui en découle.

Pour ce faire, Honor déploie une Modulation de la largeur d’impulsion en 1920 Hz. Notons également l’HDR 10+, toujours bon à prendre pour du milieu de gamme.

Pour terminer sur le design, on remarque que le bloc photo perd son cerclage et séparent ses deux matrices photo en deux blocs distincts, mais bien alignés. En leur sein, vous trouverez un capteur IMX 800 sur le module principal qui se veut plus grand que la plupart des capteurs du marché à ce prix. Il devrait donc mieux s’en sortir de nuit. À ses côtés, le fidèle ultra grand-angle répond présent, ici avec un angle de 122°. Notons que c’est lui qui se charge du mode macro avec un autofocus jusqu’à 2,5mm, toujours une meilleure solution que le capteur dédié.

Vlog et Solo Cut à l’honneur

En façade avant, au centre, l’Honor 70 propose un capteur 32 mégapixels. Celui-ci va être pas mal mis en valeur par des modes Vlog ou encore la possibilité de créer une scène avec vous et ce que vous filmer devant en même temps.

Petite nouveauté sympathique : un mode appelé Solo Cut permet de filmer une scène avec jusqu’à cinq personnes puis de produire une seconde vidéo qui recadre automatiquement en verticale sur l’un·e des protagonistes, le tout en 1080p.

Toute cette opération, mais aussi toutes les activités que vous pourrez effectuer sur votre téléphone passeront par une puce Snapdragon 778G Plus, la même que sur un Nothing phone (1) par exemple, qui s’était montré plutôt capable en jeu. Elle est alimentée par 4800 mAh de batterie et une charge 66W, permettant de récupérer 60 % d’autonomie en 20 minutes.

Détail intéressant, Honor nous explique que la cellule n’est pas séparée en deux, contrairement à ce qui se pratique généralement en charge rapide. Le téléphone est équipé d’une seule cellule, avec un système de double boucle permettant en théorie de mieux la protéger de la chauffe.

Le Honor 70 profite bien d’Android 12, retravaillé sous la forme de Magic UI 6.1, l’interface maison du groupe chinois.

Prix et disponibilités du Honor 70

Les Honor 70 sont disponibles à partir de 499 euros pour la configuration 8 Go +128. Comptez 549 euros pour la version 8 Go +256.

