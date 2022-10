Top 3 des smartphones récents d’octobre 2022 : notre sélection

Chaque mois, nous dressons un Top 3 des smartphones récents testés sur « Frandroid » afin que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qui s'est fait de mieux sur les dernières semaines. En octobre 2022, Apple voit double sur le podium et Honor s'arroge aussi une place.

Difficile de savoir quels modèles peuvent prétendre appartenir au club restreint des meilleurs smartphones. Néanmoins, chaque mois, nous voyons débouler pléthore de prétendants au titre. Autant d’appareils à tester au fil de l’année chez Frandroid. Comme les références se multiplient sans cesse, nous aimons faire un point mensuel pour nous arrêter sur les derniers téléphones mobiles intéressants.

Ainsi, nous sélectionnons à chaque fois trois modèles fraîchement testés et qui méritent d’être mis en avant. Place au Top 3 des smartphones récents sur Frandroid en octobre 2022 (ceux-ci ont été testés en septembre).

Apple iPhone 14 Pro Le champion

L’iPhone 14 Pro marqué les esprits en octobre. Dernier fleuron d’Apple, il impressionne encore et toujours par sa puissance — ici assurée par l’A16 Bionic maison –, mais aussi par la qualité impeccable de son écran Oled, son efficacité inégalée en vidéo et iOS 16 qui se bonifie comme un vin de grand cru. N’oublions pas non plus la nouveauté marquante que représente Dynamic Island.

La pomme se débarrasse ici de sa satanée encoche pour un poinçon en forme de pilule que la marque a réussi à exploiter intelligemment. Ainsi, l’iPhone 14 Pro utilise cet espace pour y afficher des notifications et des informations contextuelles. C’est non seulement très bien fait, mais cela permet aussi de fondre le poinçon en question dans l’interface afin de le faire oublier. Nous préférons recommander cette version Pro à l’iPhone 14 classique. Ce dernier n’offre en effet pas assez d’évolution malgré une augmentation de prix.

Apple iPhone 14 Pro Max Le grand frère du champion

L’iPhone 14 Pro Max coûte très cher, trop cher, mais il mérite une place dans ce Top 3, car il se dote de deux atouts notables en sus de sa qualité globale similaire à celle du 14 Pro. En effet, l’écran plus large s’offre une diagonale de 6,7 pouces au lieu de 6,1 sur l’autre modèle. Autrement dit, l’immersion est plus renforcée pour vos contenus SVoD. Ensuite, l’autonomie est absolument excellente sur ce modèle qui profite d’une plus grande batterie, mais Apple ne communique pas officiellement les capacités.

Si vous avez le budget nécessaire et que vous êtes attiré par les modèles Pro d’Apple, cet iPhone 14 Pro est un choix à considérer.

Le Honor 70 ne joue pas du tout dans la même catégorie que les deux premiers modèles cités dans cet article. Et tant mieux ! Il n’y a pas forcément besoin de mettre plus de 500 euros dans un smartphone en 2022 pour avoir un produit de haute qualité. En cela, celui-ci ne déçoit pas avec son design très bien fini, son écran 120 Hz qui sait monter la luminosité très haut quand il le faut et une bonne polyvalence côté photo. Ce n’est pas tout : avec une autonomie solide couplée à une bonne charge rapide, on est tranquille.

On regrette juste une partie logicielle en retrait, quelques imperfections en photo et un prix qui aurait pu tout de même être un tantinet moins élevé au lancement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.