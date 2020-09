LG dévoile sa télé OLED 8K gaming avec compatibilité Nvidia G-SYNC

Le constructeur vient d’annoncer le premier téléviseur de la gamme LG OLED Signature qui permettra de tirer pleinement partie des performances des nouvelles cartes haut de gamme RTX série 30 de chez Nvidia. De quoi faire fantasmer les joueurs à une image en 8K, même si le tarif devrait être totalement prohibitif.

Malgré le contexte sanitaire actuel, LG profite toute de même du salon IFA de Berlin pour annoncer ses nouveautés en matière de télés et de produits « smart home ». L’annonce majeure d’un point de vue technique cette année, c’est ce nouveau LG OLED 8K de 88 pouces ! Ne nous posez pas la question du prix ou encore de la disponibilité de ce téléviseur, le constructeur ne communique aucune information sur le sujet. On sait juste que ce modèle complète la famille premium LG Signature avec un modèle doté d’une dalle de 224 cm de diagonale et affichant une définition de 7680 × 4320 pixels, soit un total de 33,17 millions de pixels ! Nul doute toutefois que le prix du cm² ne sera pas donné.

C’est donc à peu près tout ce qu’on sait, ça et le fait qu’il sera animé par processeur Alpha 9 Gen 3, qu’il embarquera du Bluetooth, sera compatible Dolby Atmos… et qu’il devrait avoir de sérieuses aptitudes pour le gaming.

Le LG Signature OLED 8K mise sur une compatibilité G-SYNC

Dans sa communication officielle, LG met en effet beaucoup en avant la compatibilité de son nouveau téléviseur OLED avec la technologie G-SYNC de Nvidia. Depuis sa série 9 (B9, C9 et E9) et l’intégration d’une interface HDMI 2.1, LG a clairement renforcé son discours autour des aptitudes gaming de ses téléviseurs.

D’ailleurs, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de notre duel opposant le téléviseur LG OLED65CX au Samsung Q95T ou du test individuel de ce même téléviseur OLED65CX. Selon nous, le jeu vidéo est clairement le gros axe de développement et de renouvellement sur ce marché, tracté évidemment par les consoles de nouvelle génération, mais aussi par les nouvelles cartes graphiques de Nvidia , les GeForce RTX 3000 fraîchement annoncées par Nvidia et déjà décortiquées (mais pas encore testées) par la rédaction.

Grâce à cette certification Nvidia G-SYNC, les OLED de LG devraient idéalement supporter la variation de fréquence en jeu pour assurer une fluidité toujours parfaite de l’image. Avec les ordinateurs dotés de carte Nvidia, mais avec les consoles aussi puisque l’OLED 8K sera dotée d’une interface HDMI 2.1 et répondra à ce standard avec le support de l’ALLM (Auto Low Latency Mode) et l’Ultra-Fast Response en plus du VRR (Variable Refresh Rate).

Il ne nous reste désormais plus qu’à patienter pour en savoir plus sur ce modèle, qui sera par ailleurs accompagné d’autres modèles 8K, en LCD Nano-Cell. Aucun tarif ni aucune date de disponibilité ne sont pour l’heure annoncés, mais ça devrait faire mal.