Xbox a une nouvelle idée : des jeux moins beaux, mais meilleurs pour l’environnement

Depuis quelques mois, Microsoft fait plus attention à la consommation d'électricité et aux économies d'énergie. La firme de Redmond interroge en ce moment les joueurs de Xbox Series X|S et de PC pour savoir quelles options ils aimeraient avoir pour réduire (un peu) la facture.

Avec un hiver à venir peut-être difficile du point de vue énergétique, tant sur les risques de pénurie que sur le prix de l’électricité, Microsoft interroge les joueurs sur Xbox Series X et Series S et PC afin de savoir de quelles options d’économie d’énergie ils auraient besoin.

Microsoft interroge les joueurs sur la consommation électrique des Xbox Series et des PC

Un journaliste de Windows Central rapporte que Microsoft a mis en place un sondage aux membres du programme Xbox Insider, sur l’application Windows. On y trouve une liste de potentielles nouvelles fonctionnalités relatives à la réduction de la consommation que l’entreprise étudie.

Microsoft se demande globalement à quel point la présence de modes d’économie d’énergie peuvent impacter la vente d’un jeu ou d’une machine. L’occasion aussi d’en savoir plus sur les habitudes des joueurs, comme la longueur des sessions ou les supports utilisés.

Les idées de Microsoft pour réduire (un peu) la facture

Des fonctionnalités qui toucheraient à la définition, la fréquence d’images, les effets visuels ou la puce graphique de la machine utilisée. Aussi, Microsoft demande à ses joueurs ce qu’ils pensent de jeux vidéo solo qui « réduisent automatiquement la fréquence d’images ou la définition lorsque le jeu est inactif ».

Il faut garder à l’esprit que ce n’est pas parce que Microsoft parle de ces modifications en jeu que ces paramètres seront forcément déployés. Cela dépendra a priori des réponses des membres du programme Xbox Insider.

Microsoft travaille déjà à améliorer l’efficacité énergétique de ses Xbox

Si le scénario d’un hiver 2022-2023 très froid survient, on pourrait s’attendre à des pénuries d’énergie et les efforts en matière de sobriété énergétique vont devoir être collectifs. Le prix de l’électricité flambe en France et bien qu’il existe certaines méthodes pour réduire la facture, il faudrait se restreindre davantage dans l’idéal.

Pour répondre à cela, Microsoft travaillerait sur une nouvelle puce pour la Xbox Series X, moins énergivore. La consommation d’électricité de ses Xbox Series X et S avait été pointée du doigt, même en mode « économie d’énergie », que l’on peut activer lors de la configuration des consoles. La firme de Redmond avait pu corriger le tir en rendant possible les mises à jour en arrière-plan en mode « économie d’énergie ».

Plus largement, Microsoft vise la neutralité carbone pour 2030 et a déjà entrepris plusieurs actions pour y arriver, en tombant parfois dans le greenwashing. Il se pourrait même que la multinationale aille au-delà puisqu’elle a promis de compenser l’ensemble de ses émissions carbone depuis sa création en 1975.

