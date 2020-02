Motorola Razr : le concurrent du Galaxy Z Flip est disponible en précommande

Sommaire Où précommander

Mieux vaut tard que jamais, le Motorola Razr -- aka le premier smartphone pliable de la marque américaine -- est enfin disponible en précommande. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Annoncé en novembre 2019, le smartphone pliable du groupe Lenovo est enfin une réalité. De son nom Motorola Razr, il remet au goût du jour un téléphone à clapet vieux de 2005, mais avec la technologie de notre époque. Comme le Samsung Galaxy Z Flip, il se plie verticalement de haut en bas, mais force est de constater que cet appareil est bien différent de la solution coréenne.

Le design commence déjà par affirmer ses différences. Déplié, l’écran du smartphone propose une diagonale de 6,2 pouces au format 21:9 (contre 6,7 pouces au ratio 22:9 pour le nouveau smartphone de Samsung), avec la présence d’une encoche sur la partie supérieure pour dissimuler la caméra à selfies. Il est d’ailleurs important de préciser que la pliure de l’écran est beaucoup moins visible que sur les Galaxy Fold et Galaxy Z Flip. La partie inférieure n’est pas épargnée non plus avec une bordure surélevée. Celle-ci a pour but de s’aligner avec l’écran lorsque le smartphone est plié, et accueille également un capteur d’empreintes.

On aperçoit enfin sur le clapet un mono capteur photo de 16 mégapixels, mais aussi un écran tactile de 2,7 pouces. Ce second écran permet de prendre une photo sans déplier le smartphone ou encore d’afficher du contenu pour consulter rapidement ses mails et messages, par exemple. Vu qu’il est difficile de proposer un clavier sur une dalle de cette taille, il faudra toutefois passer par Google Assistant ou par les réponses rapides prédéfinies pour répondre à vos destinataires, ou tout simplement ouvrir le téléphone pour que l’application se lance d’elle-même.

Cependant, il faut savoir que la fiche technique du Motorola Razr est assez décevante en embarquant un Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration sera suffisante pour la plupart des usages, mais trouvera vite ses limites avec les jeux 3D. De même pour l’autonomie, on voit mal une petite batterie de 2 510 mAh réaliser des prouesses en termes d’endurance, mais tout cela se confirmera lors de notre prochain test du smartphone pliable du groupe Lenovo.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre prise en main du Motorola Razr.

Où précommander ?

Le Motorola Razr sera officiellement commercialisé au prix de 1 699 euros pour la version 128 Go. Les précommandes commencent dès aujourd’hui pour se finir le 12 mars 2020. Celles et ceux qui auront acheté le smartphone en avance recevront par ailleurs un étui de protection en cuir.

Important : Il faut savoir que le Motorola Razr n’est compatible qu’avec un eSIM, une carte SIM dématérialisée et intégrée nativement à l’intérieur du smartphone. Avant de passer à la caisse, il est alors indispensable de contacter votre opérateur téléphonique pour savoir s’il sera possible de remplacer votre carte SIM physique par une carte SIM… non physique.