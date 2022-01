GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 20 janvier 2022

La liste des jeux qui arrivent sur GeForce Now en ce mois de janvier continue de s'allonger. La plateforme de cloud gaming annonce l’arrivée de quatre nouveaux titres compatibles avec son service dont le tout juste sorti Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.

Après avoir dévoilé ses nouveautés lors du CES 2022 de Las Vegas, dont une nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti, des versions boostées des précédentes, mais aussi une disponibilité du service de cloud gaming sur les téléviseurs Samsung courant 2022, Nvidia continue de livrer la liste de ses nouveaux jeux ajoutés à sa plateforme GeForce Now en janvier.

Après Battlefield 4 : Premium Edition et Battlefield V : Definitive Edition ou encore The Anacrusis, la nouvelle fournée est menée par les opérateurs de Rainbow Six Extraction. Le nouveau jeu d’Ubisoft sort ce 20 janvier et vous pouvez déjà l’ajouter sur GeForce Now pour y jouer sur tous vos supports compatibles.

Des opérateurs en mission et un gros chat

La nouvelle livraison de jeux qui arrive au catalogue de plus en plus consistant en apporte quatre nouveaux. L’offre s’enrichit déjà de la compatibilité de la plateforme avec Rainbow Six Extraction, le nouvel opus de la franchise tirée de l’œuvre de Tom Clancy qui sort ce jeudi 20 janvier sur consoles et PC, mais aussi dans le Xbox Game Pass.

Ce jeu de tir tactique se joue en solo ou par équipe de trois personnes. Vous y retrouverez les opérateurs de différentes nationalités issus de Rainbow Six Siege, le coopératif et tactique qui a offert un succès surprise depuis sa sortie à l’éditeur français. A vous les multiples armes et stratégies pour venir à bout d’une menace extraterrestre dans ce nouveau jeu qui s’éloigne du schéma de R6 Siege en 4v4. De plus, le nouveau venu profite du DLSS pour afficher une fréquence d’images plus élevée.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en janvier 2022

Dès le 20 janvier :

Le 13 janvier :

The Anacrusis (nouveau jeu sur Steam)

(nouveau jeu sur Steam) Ready or Not (Accès anticipé sur Steam )

Supraland Six Inches Under (nouveauté sur Steam)

Galactic Civilizations 3 (gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 20 janvier)

Le 6 janvier :

Battlefield 4: Premium Edition ( Steam et Origin )

Battlefield V: Definitive Edition ( Steam et Origin )

Genshin Impact (beta)

Comment utiliser GeForce Now ?

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

