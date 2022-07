Orange toujours le plus performant sur l’Internet mobile en France, même en 5G

Quoi qu'on dise sur Orange, l'opérateur mobile reste le meilleur en France, tant en termes de débit descendant qu'en débit ascendant. Un opérateur qui est le meilleur, même en 5G, bien que les autres FAI rattrapent leur retard.

C’est nPerf, l’outil de test de connexion Internet Wi-Fi et mobile, qui rapporte qu’Orange serait le meilleur opérateur en termes de performances. D’un autre côté, Orange reste l’opérateur le plus cher sur les abonnements mobiles.

Orange toujours en pole position, mais qui se fait rattraper

Dans le rapport de nPerf, on apprend que « l’opérateur historique délivre la meilleure performance réseau française du premier semestre 2022 » et ce « sur chaque génération de réseau cellulaire ». Cependant, « Free, Bouygues Telecom et SFR demeurent à des niveaux de score nPerf similaires, mais globalement plus élevés que l’année dernière ». Pour nPerf, « Orange Mobile est soit conquérant, soit conservateur, mais ne faiblit pas. Ainsi, il remporte toutes les batailles, en solitaire ou accompagné, à l’exception de la latence en 5G ». Si vous décidez de résilier votre abonnement à Orange, ce ne sera probablement pas à cause des performances de connexion.

La 2G/3G s’améliore vraiment, alors que la 5G se déploie

Si la 5G n’est pas encore adoptée par une majorité d’utilisateurs, c’est pour plusieurs raisons. Elle n’est pas disponible partout, les abonnés n’ont pas forcément de smartphones compatibles 5G et les forfait 5G restent plus onéreux. Pour nPerf, « le déploiement de la 5G en Métropole est une réalité aux effets déjà très tangibles ».

nPerf rapporte une « consolidation surprenante mais très bienvenue des performances 2G/3G (+ 7 239 points, soit +54%) pour tous les fournisseurs » sur le premier trimestre 2022, grâce à Orange en majorité apparemment. De même pour la 4G, dont le débit a progressé en moyenne de 5,5 Mb/s en téléchargement et de 2 Mb/s en débit montant. On peut noter que sur les différentes générations de réseau, Free a une latence en moyenne plus grande de 10 ms par rapport aux autres opérateurs traditionnels, à savoir SFR et Bouygues Telecom.

Le service de test de connexion Internet mobile conclure que le consommateur français peut compter sur la « qualité de connexion à l’Internet mobile », jugée « performante et fiable, quel que soit le fournisseur, sur le territoire Hexagonal ».

