Le prix de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic tombe bien bas pour la fin des soldes

Si vous souhaitez investir dans une bonne montre connectée, on a le bon plan qu’il vous faut. Avec ses finitions premium, ses fonctionnalités et sa fluidité la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est idéale surtout quand son prix chute à 129 euros.

Bientôt remplacée par la prochaine génération, la Galaxy Watch 4 Classic reste à l’heure actuelle ce qui se fait de mieux du côté des wearables de Samsung. Elle délivre une expérience utilisateur fluide et apporte des fonctionnalités complètes niveau sport et santé. Elle en devient le compagnon idéal à votre poignet, surtout quand elle chute à moins de 130 euros durant les soldes.

La Galaxy Watch Classic 4 en quelques mots

Une montre soignée avec un bel écran OLED.

La fluidité de WearOS et la puce Exynos W920.

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées.

Initialement à 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Bluetooth, 42 mm) est actuellement proposée à 199 euros sur Cdiscount, mais grâce à une ODR, la montre est à seulement 129 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre premium qui s’améliore

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic reprend le design qui a fait le succès des montres connectées de Samsung. Son écran OLED (Alway-on) de 1,2 pouce est lumineux et sa lunette rotative permet de faire défiler les menus de manière plus fluide et intuitive. Quant à ses finitions, rien à redire : elles sont impeccables avec son boîtier en acier inoxydable. Son diamètre de 42 mm conviendra aux poignets fins. Portée, elle offre une belle ergonomie et sa légèreté lui permet de se faire facilement oublier.

L’une des nouveautés majeures est le système d’exploitation. Au revoir Tizen et bonjour WearOS, avec l’interface One UI Watch. Ce changement apporte une nouvelle interface fluide et simple à utiliser, mais permet surtout d’avoir accès à un large panel d’application du Play Store, nettement plus riche, directement depuis la montre. Vous allez donc pouvoir télécharger toutes vos applications favorites, comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Avec un très bon suivi santé et sport

Côtés performances, la Watch 4 Classic est propulsée par la puce Exynos W920 qui assure de meilleures performances que les anciens processeurs. La RAM et le stockage ont également été augmentés par rapport aux générations précédentes pour un confort d’utilisation accru. Mieux encore, cette configuration assure une meilleure gestion de l’autonomie. Selon le constructeur, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Pour assurer un bon suivi, la Galaxy Watch 4 Classic est équipée de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG. Un nouveau capteur est disponible pour mesurer la bio-impédance permettant de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Quant aux fonctions sportives, la montre propose une dizaine d’entrainements sur l’application officielle de la marque, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Sachez que la Watch 4 Classic est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung pour en savoir plus.

