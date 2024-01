Xiaomi Poco M6 Pro : ce smartphone pas cher propose une fiche technique très solide

Xiaomi a dévoilé son Poco M6 Pro, un smartphone milieu de gamme qui fait finalement peu de compromis pour un prix particulièrement intéressant.

Comme prĂ©vu, Xiaomi organisait, ce jeudi, son Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ© Ă sa nouvelle gamme de smartphones Poco orientĂ© vers les performances Ă bon rapport qualitĂ©-prix. L’occasion pour le constructeur chinois de dĂ©voiler non seulement ses nouveaux Poco X6 et Poco X6 Pro, mais Ă©galement un smartphone Ă prix plus accessible encore, le nouveau Xiaomi Poco M6 Pro.

On a le droit ici Ă un smartphone milieu de gamme proposĂ© Ă moins de 250 euros qui n’a pour autant pas Ă rougir de ses caractĂ©ristiques, avec une fiche technique pour le moins solide.

Le smartphone est ainsi Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de 6,67 pouces reposant sur une dalle Oled 120 Hz avec une dĂ©finition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une protection d’Ă©cran Gorilla Glass 5. Pour l’ergonomie, le Poco M6 Pro est par ailleurs Ă©quipĂ© d’une prise casque, d’une certification d’Ă©tanchĂ©itĂ©Â IP54 et mĂŞme d’un emplacement pour carte microSD afin d’ajouter du stockage.

Un smartphone aux caractéristiques solides, mais sans compatibilité 5G

Concernant la mĂ©moire justement, le smartphone propose 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 2.2 selon la version. De quoi Ă©pauler le processeur Helio G99-Ultra de MediaTek qui Ă©quipe le smartphone de Xiaomi. Notons Ă©galement que le smartphone n’est pas compatible 5G et qu’il se limite Ă la 4G. Il prend Ă©galement en charge le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 5, mais pas le Wi-Fi 6. Il embarque cependant un capteur d’empreintes dans l’Ă©cran ainsi qu’une reconnaissance faciale pour le dĂ©verrouillage biomĂ©trique.

L’autonomie et la recharge ne sont pas en reste, puisque le Poco M6 Pro est Ă©quipĂ© d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge filaire jusqu’Ă 67 W, sachant que le chargeur est fourni dans la boĂ®te. Seule lĂ©gère ombre au tableau, le smartphone n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Finalement, c’est surtout du cĂ´tĂ© de la photo que Xiaomi a fait quelques compromis. Le Poco M6 Pro se limite en effet Ă un capteur photo principal de 64 mĂ©gapixels associĂ© Ă un objectif grand-angle. On va Ă©galement retrouver un module ultra grand-angle de 8 mĂ©gapixels et un module macro de 2 mĂ©gapixels. Pour les selfies, le poinçon en haut de l’Ă©cran accueille un appareil photo de 16 mĂ©gapixels.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco M6 Pro

Le Xiaomi Poco M6 Pro est dĂ©clinĂ© en trois coloris : noir, bleu ou violet. Il est disponible en version 8 / 256 Go au prix de 229 euros et en version 12 / 512 Go Ă 299,90 euros. Pour la version 512 Go, une offre de lancement permettra cependant de l’acquĂ©rir au tarif de 259,90 euros.