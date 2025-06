Agaçé par ceux qui disent que le SUV YU7 n’est qu’une version haut de gamme de la SU7, le patron de Xiaomi a pris la parole. Ce dernier rappelle que 90 % des composants de sa nouvelle voiture électrique ont été conçus spécialement pour cette dernière.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

De spécialiste de la tech, et notamment des smartphones, Xiaomi est devenu un constructeur automobile à part entière. La firme chinoise basée à Pékin à en effet levé le voile à la fin de l’année 2023 sur sa toute première voiture électrique, la berline SU7. Et cette dernière a rapidement rencontré un franc succès dans son pays natal.

Un modèle à part entière

Une belle réussite, qui a forcément donné des idées à la marque. C’est ainsi qu’un an plus tard, fin 2024, il avait publié les premières images officielles de son second modèle. Il s’agit d’un SUV électrique, qui prend cette fois le nom de YU7. Ce dernier avait finalement été officialisé à la fin du mois de mai. Une arrivée providentielle pour le constructeur, qui traverse une période assez difficile. Et cela en raison de plusieurs polémiques, liées notamment à un accident mortel et à des accusations de publicité mensongère.

Ce qui n’empêche cependant pas la marque de continuer sur sa lancée. Mais elle n’est pas encore à l’abri des critiques, bien au contraire. Et pour cause, certains estiment que le nouveau Xiaomi YU7 est en fait une simple version haut de gamme de la berline SU7. Ce que dément farouchement Lei Jun, le patron de la firme chinoise. Ce dernier a justement pris la parole dans une récente interview, relayée par le site spécialisé ItHome. Et il tient à mettre les choses au clair.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

A la question « le Xiaomi YU7 est-il simplement une version haut de gamme du SU7 ? », le patron ne passe pas par quatre chemins. Il répond que « je peux vous dire avec certitude que non ! ». Mais bien sûr, cela ne suffit pas. L’homme d’affaires justifie son propos, et rappelle que oui, les deux modèles sont bel et bien conçus sur la même base. Il s’agit de la plateforme Modena, qui a été conçue en interne par la marque. Cependant, et hormis un style proche, les points communs s’arrêtent là.

Car en réalité, pas moins de 90 % des composants du SUV ont été redéveloppés par les ingénieurs de la marque. De quoi faire taire les rumeurs qui veulent faire de ce dernier une simple évolution de la berline. Ce n’est pas tout, car Lei Jun a aussi expliqué pourquoi le YU7 n’est pas un SUV 6 places, pourtant tendance en Chine, mais un SUV 5 places. Selon lui, cela est dû au fait que ce dernier est un modèle véritablement sportif, et pas « un SUV ordinaire et médiocre ». Un petit tacle bien senti à certains rivaux ?

Une fiche technique alléchante

Pour mémoire, le nouveau Xiaomi YU7 affiche un Cx (coefficient de traînée) de seulement 0.245 et chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y, entre autres. Long de 5 mètres pour une hauteur de 1,60 mètre de deux mètres de large, le SUV affiche également un espace à bord généreux. Il s’offre un grand coffre oscillant entre 678 et 1 758 litres. Mais c’est surtout sous son capot qu’il est le plus intéressant. Reprenant les moteurs de la berline, il se décline en plusieurs versions, de 357 et 690 chevaux.

Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en seulement 3,23 secondes dans cette version la plus performante. Deux batteries sont également disponibles sur le YU7, avec des capacités de 96,3 et 101,7 kWh. Ll est possible de parcourir jusqu’à 835 kilomètres CLTC en une seule charge, ce qui correspond à environ 735 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharges s’effectue de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, contre 19 minutes pour la SU7. Et cela grâce notamment à une architecture 800 volts.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Bien sûr, la voiture a le droit à de nombreuses technologies embarquées, dont la conduite autonome à l’aide d’un capteur LiDAR. Officiellement lancé en juillet 2025, le Xiaomi YU7 sera a priori affiché à partir de 245 900 yuans, ce qui correspond à environ 30 200 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse s’il arrive en Europe, en raison des droits de douane. Il ne sera pas non plus éligible au bonus écologique en France à cause de sa production en Chine.