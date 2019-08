Le Xiaomi Mi 9T Pro vient d’être officialisé en France. Pour rappel, il s’agit de la version européenne du Redmi K20 Pro présenté plus tôt en Chine.

Xiaomi n’aborde pas son marché natal, la Chine, de la même manière qu’elle adresse celui de l’Europe. Et en soi, c’est assez normal : il faut s’adresser de la meilleure manière à chaque public. C’est ainsi que nous savons déjà tout du Xiaomi Mi 9T Pro alors qu’il vient à peine d’être officialisé en France.

Il faut dire que le smartphone s’est déjà montré dans l’Empire du Milieu, mais sous un autre nom. Il s’agit en effet du Redmi K20 Pro qui s’est transformé en Xiaomi Mi 9T Pro pendant son voyage vers la France. Pour rappel, le Redmi K20 avait connu le même sort en devenant le Xiaomi Mi 9T. Voilà pour le topo.

Nous voilà donc avec un Mi 9T Pro qui se lance en France comme nous nous en doutions depuis quelques jours. La bête a tout d’un flagship killer. Par son design tout d’abord qui se fait remarquer par sa caméra pop-up et son écran aux très fines bordures. Par ses caractéristiques ensuite qui, comme vous pouvez le voir, lui permet de rivaliser avec les smartphones les plus puissants du marché :

écran AMOLED de 6,39 pouces

Snapdragon 855

6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

triple appareil photo à l’arrière : capteur principal de 48 mégapixels (f/1,75) ultra grand-angle de 13 mégapixels 124,8 degrés (f/2,4) téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4)

capteur photo frontal de 20 mégapixels

batterie de 4000 mAh compatible avec une charge de 27W

lecteur d’empreintes sous l’écran

USB-C

NFC

Quelle différence entre le Xiaomi Mi 9T Pro et le Mi 9T ?

Xiaomi profite de cette officialisation pour lister les différences entre le tout nouveau Mi 9T Pro et son frère plus modeste le Mi 9T. Ce qu’il faut retenir, c’est que le nouveau smartphone profite d’un SoC plus puissant (SD855 contre SD730). Mais ce n’est pas tout.

La déclinaison Pro se dote d’un Sony IMX 586 en guise de capteur photo principal alors que le Mi 9T classique se contente d’un Sony IMX 582 un tantinet moins performant malgré une définition similaire. On observe une amélioration sur le GPS également : double fréquence pour le Mi 9T Pro contre simple fréquence sur l’autre version.

La compatibilité avec un bloc charge de 27W donne aussi un petit avantage au Mi 9T Pro, mais précisons que les deux versions sont livrées avec un chargeur de 18W. Côté vidéo, notons que l’enregistrement en 4K peut monter à 60 fps contre 30 fps sur le Mi 9T. Enfin, le plus récent modèle a droit à un meilleur système de refroidissement.

Prix et disponibilité

Les précommandes du Xiaomi Mi 9T Pro débutent dès aujourd’hui et il faudra attendre le 26 août prochain pour voir le smartphone officiellement disponible à la vente.

Pour le tarif, comptez 429 euros pour le Mi 9T Pro doté de 64 Go de stockage, avec une offre de remboursement (valable jusqu’au 19 septembre) de 30 euros qui le fait donc descendre à 399 euros. Pour un exemplaire à 128 Go de stockage, il faudra monter à 449 euros.

Vous trouverez le Xiaomi Mi 9T Pro en trois coloris : rouge, bleu et noir.

Fiche technique complète du Xiaomi Mi 9T Pro