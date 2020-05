Xiaomi Poco F2 Pro officialisé : un fleuron à moins de 500 euros

Après un peu d'attente, Xiaomi relance la marque Poco à l'internationale avec un nouveau smartphone, le Poco F2 Pro.

En 2018, Xiaomi avait réussi à marquer les esprits avec le lancement du Pocophone F1, un smartphone au rapport performance/prix très agressif. Le smartphone s’est vendu à plus d’1,64 million d’exemplaires, mais n’avait connu aucun successeur en occident. La marque revient avec un nouveau smartphone, le Poco F2 Pro. En réalité, le nom est nouveau, mais le smartphone l’est un peu moins puisqu’il s’agit d’un Redmi K30 Pro.

Un Snapdragon 865 et la 5G

Le Poco F2 Pro, comme le Redmi K30 Pro et le Pocophone F1, mise donc avant tout sur ses performances. Pour cela on retrouve la meilleure puce disponible sur le marché, le Snapdragon 865, qui permet au smartphone d’être compatible 5G. Le SoC est épaulé par de la mémoire vive LPDDR5 à 44 Go/s, et de la mémoire de stockage UFS 3.1 à 777 Mo/s.

Poco promet d’avoir particulièrement pris soin d’intégrer un système de refroidissement efficace sur le téléphone, ce qui devrait permettre au smartphone de garder de bonnes performances dans le temps, même avec tâches gourmandes comme du jeu vidéo.

Le smartphone intègre également une batterie de 4700 mAh et une charge rapide 30W, annoncé comme permettant de recharger le smartphone à 100 % en 63 minutes.

Voici en résumé les caractéristiques complètes de ce smartphone.

Écran 6,67 pouces Super AMOLED 2400 x 1080 pixels

SoC Qualcomm Snapdragon 865

6 à 8 Go de RAM LPDDR5

128 à 256 Go de stockage UFS 3.1

Module photo à 4 capteurs : grand-angle 64 MP 1/1,72 pouce 0,8 µm ultra grand-angle 13 MP téléobjectif 5 MP capteur de profondeur 2 MP

Capteur frontal

Batterie de 4700 mAh

Chargeur rapide de 30W

Wi-Fi 6

5G

NFC

163,3 x 75,4 x 8,9 mm

218 grammes

Point de reconnaissance faciale sur ce smartphone, mais plutôt le désormais classique lecteur d’empreinte optique sous la surface de l’écran.

Le smartphone propose également un port jack 3,5 mm en plus de son port USB-C.

Lancement dès aujourd’hui à moins de 500 euros

Le Poco F2 Pro est annoncé à 499 euros pour la configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et jusqu’à 599 euros pour la version avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le smartphone sera commercialisé dès aujourd’hui à travers plusieurs partenaires de la marque comme AliExpress ou Gearbest.