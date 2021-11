Chargeur GaN 100W, câbles lightning : notre sélection des meilleurs accessoires Ugreen pour le Black Friday

Le fabricant de chargeurs et de câbles premium Ugreen vient de lancer ses promotions du Black Friday. L'occasion de trouver des chargeurs puissants, compacts et pratiques avec leurs nombreuses prises. Une bénédiction alors que les chargeurs sont de plus en plus souvent absents des boîtes de smartphone.

Le Black Friday est l’un des moments les plus propices de l’année pour s’équiper de produits tech’ de qualité. Il faut dire que les nombreuses promotions sur les smartphones, PC portables et autres accessoires connectés sont de véritables pousse-au-vice.

Cela signifie aussi que vous allez de nouveau être submergés par une flopée de nouveaux chargeurs… quand ils sont fournis avec les appareils. Heureusement, il existe une solution pour éviter de jongler entre les différentes prises et de s’encombrer lors de ses déplacements : les blocs de charges polyvalents de Ugreen. Et ça tombe bien, ils sont en promo pour la Black Week. Voici notre sélection des meilleurs chargeurs et câbles actuellement bradés par le fabricant.

Le chargeur rapide GaN Ugreen 100W à 56,98 euros

Si vous ne deviez garder qu’un chargeur, ce serait indéniablement le chargeur rapide GaN 100W de Ugreen. Il faut dire qu’il se place comme un véritable couteau-suisse avec ses 4 ports USB (3 USB Type-C et un USB-A), son format compact et son énorme puissance.

Ce chargeur vous permet ainsi de charger votre ordinateur portable en même temps que votre smartphone et même une enceinte connectée par exemple. Surtout que la technologie Navitas GaN (des puces au nitrure de gallium dédiées à la charge rapide) offre une charge très rapide, avec plus de puissance, tout en dissipant plus facilement la chaleur et en économisant l’énergie. Le constructeur promet une vitesse de chargement jusqu’à 3 fois supérieure à celles des chargeurs traditionnels avec des puces au silicium classiques.

Vendu habituellement 75,99 euros, le chargeur rapide GaN 100W de Ugreen tombe à 56,98 euros chez Amazon dans le cadre de la Black Week.

Le chargeur rapide PD3.0 Ugreen 20W à 14,44 euros au lieu de 16,99 euros

Moins puissant que le chargeur 30W de Ugreen, ce bloc de charge 20W Power Delivery 3.0 n’en est pas moins efficace. Il compense aisément l’absence des chargeurs pour les nouveaux smartphones tout en offrant un rechargement rapide des téléphones récents. On pense notamment à l’iPhone 12 qui récupère presque 60 % de sa charge en une demi-heure.

Bien entendu, ce chargeur USB-C est compatible avec les normes Quick Charge 4.0/ 3.0/ 2.0, ce qui lui permet de redonner rapidement de l’énergie aux smartphones Samsung par exemple. Enfin, Ugreen conçoit ses chargeurs de telle sorte qu’ils dissipent facilement la chaleur. Et ce chargeur 20W ne déroge pas à la règle.

Pendant le Black Friday, le chargeur rapide Ugreen 30W est vendu 14,44 euros contre habituellement 16,99 euros chez Amazon.

Le HUB USB-C 6 ports Ugreen à 24,64 euros

Si vous avez un ultrabook, tel qu’un MacBook Pro ou un Dell XPS 13, vous savez à quel point les rares ports USB Type-C qui se trouvent sur ces ordinateurs peuvent vous limiter en matière de connectique. Le HUB USB-C 6 ports de Ugreen est la solution à toutes ces limitations. Il comprend en effet trois ports USB 3.0 Type-A, un port HDMI 4K (30 Hz) ou Full HD (60 Hz), un port carte-SD et un port carte micro-SD.

Avec tous ces connecteurs, vous pourrez brancher un écran externe, y connecter un clavier et une souris en USB Type-A, tout en stockant vos documents sur des cartes mémoires externes. Son design le rend suffisamment discret pour ne pas jurer avec votre ordinateur.

Dans le cadre de la Black Week, le HUB USB-C Ugreen dégringole à 24,64 euros contre 29,99 euros habituellement.

Le chargeur rapide Ugreen 30W à 16,99 euros

La nouvelle tendance chez les constructeurs de smartphones est de ne plus fournir de chargeur avec leurs nouveaux téléphones haut de gamme. L’idée étant de se servir des chargeurs des précédentes générations pour charger votre nouvel appareil. Cela dit, si celui-ci ne propose pas la charge rapide, vous devez soit attendre de longues heures avant que votre smartphone récupère l’intégralité de sa batterie, soit débourser une fortune dans un chargeur officiel.

Le chargeur rapide Ugreen 30W se place comme une alternative complète et abordable. Compatible avec plusieurs normes de charge rapide, comme Power Delivery 3.0 ou Quick Charge 3.0, ce bloc d’alimentation USB-C universel permet de charger aussi bien un Galaxy S21 qu’une Nintendo Switch ou un iPhone 13. Ce dernier n’a ainsi besoin que de 30 minutes pour récupérer jusqu’à 58 % de batterie.

Le chargeur rapide Ugreen 30W est vendu 16,99 euros contre 19,99 euros chez Amazon pendant le Black Friday.

Le câble Ugreen USB-C vers Ligthning à 11,24 euros

Là où Apple propose son câble officiel USB-C vers Ligthning pour 25 euros, Ugreen dégaine un câble similaire moitié moins cher avec un avantage supplémentaire. En effet, le câble de Ugreen est tressé, ce qui le rend bien plus résistant aux mauvais traitements du quotidien.

Compatible avec tous les chargeurs USB-C et les derniers produits Apple tels que les iPhone 13 ou les iPad Pro ou Mini 2021, le câble Ugreen offre une vitesse de transfert de 480 Mb/s. Bien entendu, il supporte les blocs de charge rapide.

À l’occasion du Black Friday, le câble Ugreen USB-C vers Ligthning est proposé à 11,24 euros sur Amazon contre 14,99 euros en temps normal.

Le câble HDMI 8K 60Hz Ugreen à 11,15 euros au lieu de 13,99 euros

On ne peut plus simple, ce câble Ugreen HDMI 8k 60Hz est néanmoins très efficace. Il profite d’une longueur de deux mètres et supporte la norme HDMI 2.1. Cela le rend particulièrement appréciable des joueurs qui possèdent une Xbox Series X ou une PS5, puisqu’il permet un affichage net et précis des jeux modernes. Enfin, son tressage en nylon offre une belle résistance aux torsions.

Le câble HDMI 8K 60 Hz Ugreen passe à 11,15 euros au lieu de 13,99 euros chez Amazon.

Le support de téléphone pour voiture Ugreen à 15,95 euros au lieu de 19,99 euros

Ce support de téléphone pour voiture possède deux avantages. Le premier est sa taille réduite qui évite l’encombrement du tableau de bord. Son autre force réside dans son système d’attache compatible avec pratiquement toutes les grilles d’aération de voiture. Ce support peut accueillir tous les téléphones dont la diagonale d’écran va de 4,7 à 7,1 pouces.

Le support de téléphone pour voiture Ugreen tombe à 11,04 euros au lieu de 12,99 euros chez Amazon.

Les autres promos de Ugreen

Bien entendu, ce ne sont pas les seules promotions de Ugreen pour le Black Friday. On déniche également :